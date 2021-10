Informalidad domina recuperación de empleos postpandemia

En agosto, sólo el 1.66 por ciento de los empleos creados pertenecen a la formalidad, mientras que el 98.33 por ciento son informales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en el mes de referencia se crearon un millón 324 mil 296 puestos de trabajo en todo el país.

Finanzas La 4T no ha creado empleo formal; solo repone los perdidos por pandemia

En total, 31.8 millones de personas se desempeñan en actividades económicas que no pagan ISR, IVA, pensiones, ni cuotas sociales, dijo Armando Leñero Llaca, director de Retribuye, consultora especializada en temas laborales.

“Lo que encontramos en la ENOE es muy preocupante, porque hay una baja en las personas ocupadas con respecto a julio de 700 mil empleos. Es muy grave. Pasamos de 56.4 millones a 55.7 millones, que nos coloca en 100 mil ocupados menos de los que se tenían en marzo de 2020”.

Pero además, hay que considerar que la población mayor a 15 años creció en 1.8 millones al pasar de 96.2 millones a 98 millones. “Esto es muy grave. La población sigue creciendo y demanda puestos de trabajo y los ocupados han disminuido”.

Por otro lado, lo que encontramos es que en agosto con respecto a julio, los trabajadores informales crecieron en 394 mil 800, mientras que los formales disminuyeron, lo que nos lleva a 56.4 millones, es decir estamos creciendo más en la informalidad que en los empleos formales.

El presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) explicó a El Sol de México que no solo se trata de recuperar los empleos que se perdieron o llegar a la cifra que teníamos en marzo antes de la pandemia, sino de generar el empleo que se dejó de crear en todo ese tiempo.

Sin embargo, el gobierno no ha generado políticas públicas para propiciar el desarrollo de los empleos que requiere el país. Se necesita una agenda de políticas articuladas y de mayor alcance, que apunte a la creación de empleo formal, apuntó el experto.

Finanzas Hay 2.5 millones de mexicanos en busca de trabajo

Por otro lado, la población disponible para trabajar, no económicamente activa, creció en 1.6 millones. Antes de la pandemia se tenían 5.8 millones de personas disponibles para trabajar y ahora tenemos 7.5 millones. ”Sí, es muy grave la situación que tenemos. Se trata de personas que están disponibles, pero que no buscan trabajo”.

“Además, tenemos el desempleo abierto, que son las personas que buscan empleo pero no lo encuentran. Son los desocupados abiertos: 2.5 millones más los 7.5 millones disponibles para trabajar, tenemos realmente 10 millones de desempleados”, sentenció Leñero Llaca.

¿Qué se requiere para crear empleos formales?

–Se requiere generar en el país un ambiente de confianza, de unión entre los mexicanos; que los trabajadores crean en los patrones. Cosa que el gobierno federal ha hecho lo contrario.

Esa es una política de los pobres y de las clases medias. Vemos un pleito constante entre estos dos polos (sectores); no hay confianza en el Presidente y el Presidente no quiere a las clases medias, que son fundamentales.

No hay confianza ni entre unos y entre otros ni entre los inversionistas. Para que haya confianza, se necesita estado de derecho, que las leyes se apliquen a todos por igual. La confrontación que se ha generado en este gobierno, no propicia la confianza.

Se requiere certidumbre jurídica: que las leyes se cumplan, que no cambien a modo de un día para otro por intereses de partido.

Sin esas condiciones no hay empleos: Si no hay confianza, no hay inversión; sí no hay inversión, no hay empleo. Es lo que vemos en esta época. Ha sido un tiempo perdido: de marzo de 2020 a la fecha.

Esa situación nos lleva a más crisis, a más críticas al gobierno y el gobierno reacciona. Es un círculo muy pernicioso que a nadie ayuda. Esas cifras reflejan esa lucha que el gobierno hace dentro de la misma sociedad. Entre los buenos y los malos.

Para Armando Leñero, es fundamental que, sumado a terminar con la polarización incitada desde el Estado, se retomen los apoyos directos a las Pymes, que generan en México el 75% de los empleos formales, que son el único camino para abatir la pobreza.

Se tienen que dar incentivos fiscales. Muchas de estas empresas se quedaron sin dinero y endrogadas y no hay tenido ningún apoyo. No pueden contratar más personas porque no tienen dinero. Algunas tuvieron que dejar ir sin liquidaciones a sus trabajadores, concluyó el experto.