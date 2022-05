Informalidad: “el cáncer” de los trabajadores en México

De tres millones de empleadores en el país que informa el INEGI, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dice que solo un millón y fracción, pagan seguridad social. Por tanto, 2 millones de patrones no pagan seguridad social a sus empleados porque aumenta el costo del salario promedio en 30%. Como es tan alta la cuota, buscan la evasión o la elusión fiscal.

Al hacer un análisis de la problemática que enfrenta el mundo del trabajo, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), en entrevista con El Sol de México desmenuza el espectro laboral, dice:

En el mundo laboral del país, la informalidad es el “cáncer”. El 56% de las personas con empleo, esto es 31 millones, lo hacen en la informalidad, contra 24 millones que están en la formalidad de las cuales solo 21 millones cuentan con seguridad social.

Por otra parte, detalla: “El año pasado se generaron 846 mil empleos con seguridad social. “Fue un año récord.

Sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA), creció 3.7 millones. Y estos 846 mil empleos no alcanzan a darle ocupación remunerada a todos los jóvenes que se deben incorporar al trabajo.

Puntualizó: “Nunca hemos llegado a un millón de empleos en un año. Y el año pasado solo una cuarta parte de los jóvenes se incorporaron a un trabajo”.

Sostiene, el presidente de la AMECH que la informalidad laboral prevalece sobre el empleo formal. “Ese es realmente el cáncer en materia laboral porque realmente, sí tenemos un problema en México es el empleo informal”.

Refiere: “Siempre hemos combatido en materia de empleo y qué mejor que ahora que llega el 1 de Mayo, ver los problemas principales en el mundo del trabajo y el número 1 es la informalidad”.

Externó su seguridad “de que muchas personas no es que no quieran combatir la informalidad, que es algo muy difícil, pero al mismo tiempo reviso y veo que algunos Estados sí han progresado”.

¿Cómo cuáles?

-La media nacional es que el 56% está en la informalidad. Y para ponerla en números: 31 millones de personas están en la informalidad contra 24 millones en la formalidad y de éstos, sólo 21 millones cuentan con seguridad social.

Por eso es que el promedio nacional nos dice que el 56% de los que están empleados están en la informalidad. Son más los informales que los formales.

Claroscuros en las entidades

Y de los Estados, me voy hasta las esquinas y Oaxaca es el peor con 81% de informalidad y el mejor es Coahuila con 36%.

Hay que meditar el asunto. En el mismo país hay estados que les está yendo peor en esta materia y a otros definitivamente mejor.

De hecho, revisé los últimos 10 años para ver qué ha pasado y el ejemplo de Coahuila que es el mejor ahora, hace dos lustros tenía 43% de informalidad y mejoró bastantes puntos.

Y no es el único. Otros estados como Nuevo León que antes tenía 42%, ahora tiene 37%. Entonces, sí se han podido mover a través de los años.

¿Por qué es un grave problema?

-Tenemos que entender que las personas que están en la informalidad trabajan así, porque les va mejor que en la formalidad o no encontraron empleo en la formalidad. Es porque tienen mejor sueldo, mejor ingreso.

El salario mínimo actual es de $14 mil 333 pesos promedio en el país, registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y de ahí para abajo los sueldos. La persona tiene que trabajar y son tan bajos nuestros sueldos, que muchos optan por irse a la informalidad.

Si reconocemos que esa es la verdadera causa del problema laboral, creo que podríamos enfocarnos en los Estados que lo han hecho mejor y ayudar a los que van rezagados.

Hay muchas prácticas que se pueden hacer para convertir a la gente a la informalidad. Y obviamente queremos que tengan formalidad y seguridad social. Ese es el gran reto.

¿Y el resto de los Estados?

-Hay unos que creemos que van bien, como Tabasco donde hay más inversión. Hace 10 años tenía el 64.5% de informalidad y ahora tiene el 65%, en lugar de mejorar, empeoró. Quintana Roo tenía hace 10 años el 51% y ahora el 50%. Entonces, no se movió casi nada.

Hay que ver que las cosas no están bien para impulsar el empleo formal con seguridad social y definitivamente hay mucho por avanzar en ese tema. Se tienen otros temas menores como las vacaciones o legislar sobre el empleo remoto. Todo lo que se haga es válido, pero el principal problema es la informalidad.

¿Y la creación de empleo en 2021?

-El año pasado se generaron 846 mil empleos, año record de generación de empleo con seguridad social.

¿Pero cuántos eran necesarios?

-La PEA creció 3.7 millones, esto es la Población Económicamente Activa. Los empleos que se generaron no alcanzan a darles ocupación a los jóvenes que se deben incorporar al trabajo.

¿Ni siquiera un millón de empleos?

-Nunca hemos llegado a un millón de empleos anuales. La cifra histórica es 846 mil. Y con la plena recuperación económica, solo a una cuarta parte de los jóvenes que se incorporan cada año se les dio un empleo.

¿Y los empleadores?

-Ahí está el tema. Hay muchos indicadores de empleadores.

El INEGI informa que hay más de 3 millones; pero el IMSS nos dice que solo un millón y fracción pagan seguridad social. Hay 2 millones de empleadores que no pagan seguridad social a sus empleados porque se aumenta el costo al salario promedio un 30% más del sueldo promedio que es de $14 mil 333.

Entonces es tan alta la cuota por eso buscan una evasión o elusión fiscal.

Y dicen: aquí te contrato y te voy a pagar en efectivo o por honorarios, o por derechos de autor, todas las modalidades que conocemos.

Hay 2 millones de empleadores que no se les supervisa, no se registran y la verdad es que los empleadores registrados son a los que se supervisa y a los otros no cumplen.

¿Los tiene que inspeccionar la STPS?

-Si, tendría que ser, pero debe hacerse en varios ángulos. En sentido estricto, la STPS debería hacerlo en materia laboral; pero debe ser una operación conjunta: el SAT, el Infonavit, el mismo IMSS debían de revisarlos. Entendemos que es todo un tema.

Sí queremos progresar en materia de empleo para este 1 de Mayo, la voz, que elevaría, lo que yo pediría es irnos por eso.