Inicia parte compleja del TLCAN: Juan Carlos Baker

Las reglas de origen del sector automotriz y la cláusula sunset o de muerte súbita del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son parte de los ocho temas más difíciles que los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá tratan de destrabar debido a la inflexibilidad del gobierno estadounidense y que retrasar la firma de un acuerdo, aseguró el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.

“Hay siete u ocho temas que no queda duda que vamos a llevarlos a una instancia de decisión más alta y en los próximos días esperamos que esto también se empieza a tomar forma. En los próximos días podremos empezar a confirmar cosas y a dar más detalles”, dijo Baker en entrevista en Despierta con El Sol en ABC Radio.

El funcionario mexicano confirmó que en las últimas dos semanas se lograron cerrar 20 de los 30 capítulos del TLCAN y quedan los temas más difíciles, como las reglas de origen del sector automotriz, propiedad intelectual, estacionalidad en los productos agropecuarios, solución de controversias y la cláusula sunset o de muerte súbita que obligaría a las partes a renegociador del acuerdo comercial cada cinco años.

Son temas que México no puede aceptar y que ha rechazado categóricamente, y por lo tanto, el subsecretario afirmó que si Estados Unidos no tiene flexibilidad en estos asuntos, no se podrá avanzar ni cerrar las discusiones.

“Nada está cerrado hasta que todo esté cerrado”, dijo.

Sin embargo, comentó que hay señales y condiciones que hacen pensar que se podría llegar pronto a un acuerdo en principio.

“Hay capítulos en donde México y Estados Unidos no tenemos algún problema en el texto. Canadá llegará a confirmar este tipo de entendimiento o si tienen algún comentario o aportación, lo harán”, expuso.

Baker espera que en los próximos días se pueda avanzar en los temas más difíciles para que Canadá también se reintegre próximamente a la mesa de negociación.

Si bien reiteró que no hay fechas fatales para la renegociación del TLCAN, lo que se busca es tener el mejor acuerdo para el país.

Señaló que la integración de Jesús Seade, designado como jefe negociador del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al equipo de negociación debe interpretarse como una muestra de continuidad, de consistencia y una muestra de que no hay una postura de dos gobiernos, sino una visión común.

“Esto es un proyecto de país”.

Los negociadores mexicanos y estadounidenses han manifestado en los últimos días que el nuevo TLCAN está “cerca de cerrarse” y que un acuerdo en principio podría lograrse este mes, lo cual permitiría que el presidente Enrique Peña Nieto pueda firmarlo antes de terminar su mandato el 1 de diciembre.

Al respecto, Juan Carlos Baker afirmó que si las condiciones existen para poder llegar a un acuerdo antes del 1 de diciembre sería una muy buena noticia para el país, los mercados y las economías de las tres naciones.

“Nos ayudaría en términos de la estabilidad que estamos buscando, de la tranquilidad de los mercados financieros, ayudaría también en la planeación de las empresas para sus producciones y exportaciones del año próximo, pero todo esto está sujeto a que las condiciones y los balances para México se encuentren ahí. Si eso se logra vamos a trabajar con doble ahínco. Ojala lo podamos hacer y sino, la negociación continuará hasta que se pueda dar el mejor acuerdo que se pueda obtener para el país”, argumentó.

Para ello, se requiere que Canadá reintegre a la mesa negociación, lo que podría suceder en los próximos días, aunque los negociadores mexicanos y estadounidenses tratan de destrabar algunos temas bilaterales del acuerdo.

No obstante, aseguró que se ha mantenido la comunicación con los canadienses.

“El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha hablado en varias ocasiones con su contraparte canadiense, la ministra Chrystia Freeland. Yo he podido ver recientemente en Ginebra a mi contraparte el ministro de Comercio Internacional de Canadá. El hecho de que nuestros amigos canadienses no hayan participado en las últimas reuniones en Washington no quiere decir que estemos negados a la comunicación o que no ha habido algún tipo de discusiones entre nosotros”, indicó.

Las reglas de origen del sector automotriz son entre los temas que los tres países deben discutir, pues el presidente de EU, Donald Trump, ha manifestado la necesidad de endurecerlas para que se generen mayor contenido y compras de producto estadounidense, lo cual México y Canadá se ha opuesto.

“Lo que hemos dicho y lo reitero categóricamente aunque las negociaciones no hayan terminado, es que si esto puede llegar a una mayor integración regional, a mayor creación de oportunidades, no tenemos problema en considerarlo siempre y cuando no se ponga en riesgo la competitividad de la región. Es un balance muy delicado en el que la industria automotriz ha trabajado muy de cerca con nosotros para alcanzar un acuerdo”, insistió.

“Naturalmente hay temas que son complicados. Son temas que se van a solucionar hacia el final de la negociación”, concluyó Baker.