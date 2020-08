Interjet pelea por avión privado de la familia Alemán

Un juez federal desechó una demanda de amparo promovida por la aerolínea Interjet, con el objetivo de evitar que un jet privado, perteneciente a la familia Alemán, quede finalmente en manos del Bank of America.

Según registros judiciales del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, la empresa aérea reclama la orden y ejecución del retiro de la aeronave Marca Gulfstream, modelo GV-SP (G550), con número de serie 5393, matrícula XA-MAV.

Finanzas Interjet anuncia capitalización por 150 mdd y plan de reestructura financiera

"De Bank of America, se reclama la orden y ejecución del retiro de la aeronave marca Gulfstream, modelo GV-SP (G550), con número de serie 5393, matrícula XA-MAV, y como consecuencia la privación de la posesión y uso que tiene mi representada de esta, como consecuencia del contrato celebrado con Avemex, orden y ejecución que se realiza sin ningún tipo de notificación, sin procedimiento judicial alguno y con auxilio de la autoridad aeronáutica DGAC", expone la demanda.

Sin embargo, el juez federal Gabriel Regis López resolvió desechar la demanda de amparo, bajo el argumento de que se trata de un pleito que deriva de un contrato y no tiene su origen en actos de autoridad.

"(Bank of America y Avemex) no tienen el carácter de autoridades responsables, en razón que los actos reclamados que se les atribuyen no fueron emitidos en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, porque emanan de una relación contractual, con derechos y obligaciones para ambas partes, y sin mandamiento legal que coloque a las mismas en un plano superior con relación al particular", expuso el juzgador.

Finanzas Interjet incumplió con gobernanza: IATA

Finanzas Interjet no puede cumplir con sus compromisos, advierte Profeco