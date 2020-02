[Exclusiva] Interjet se ampara para seguir volando

Miguel Alemán Velasco se amparó para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hiciera público el embargo de sus bienes y marcas desde el año pasado, por un adeudo fiscal de 548 millones 980 mil 599 pesos. “No hay ningún rescate de Interjet, siempre ha estado bien y está bien la empresa. Son puras suposiciones”, dijo en una entrevista el presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas al ser cuestionado por la situación financiera de su línea aérea. Acusó golpes bajos de la competencia y enfatizó que lo importante son los hechos.

El hecho es que sus propios abogados argumentaron para obtener el amparo que el análisis de los resultados financieros de los ejercicios de 2013 a 2018 muestra pérdidas acumuladas que podrían interpretarse como una quiebra técnica.

Otro hecho es que la empresa no ha podido colocar deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ni otorgar como garantía de pago un predio en Baja California Sur, con un valor de 999 millones 193 mil pesos.

“Se le causaría un daño de imposible reparación al hacerse público el embargo con cargo a caja del que es objeto, pues con ello laceraría la imagen comercial y su prestigio ante el público consumidor”, escribe Raúl López Martínez, apoderado de ABC Aerolíneas, o Interjet, en la Demanda de Amparo Directo que presentó en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México. Pero el daño ya está hecho.

Serafina América González Ávalos se presentó el 27 de junio de 2019 como depositaria e interventora con cargo a la caja. Ese día pidió a ABC Aerolíneas los permisos que le expidió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el organigrama, inventario de bienes muebles e inmuebles, copias de facturas que acreditaran la propiedad de los aviones. Hasta la nómina de los funcionarios.

La orden de embargo de los bienes, dinero y marcas la dio el 10 de junio de 2019 Lourdes del Ángel Palacios, administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 3 del SAT. Esto, para obtener el importe de un crédito fiscal y sus accesorios.

El SAT requirió desde el 20 de junio de 2018 a Raúl López Martínez, representante legal y exdirector Financiero de ABC Aerolíneas, pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016 y 2017.

Los documentos de embargo indican que el apoderado pidió al SAT en tres ocasiones pagar en partes y plazos. El organismo se negó, requería el pago del saldo insoluto del IVA cobrado a los pasajeros.

El 3 de abril de 2019, el SAT dio a la empresa seis días para pagar los impuestos de 2014 y 2016 y no lo hizo, por lo que emitió un Mandamiento de Ejecución.

Al mediodía del 26 de junio, Fanny Paola Zacarías Ramírez, notificadora del SAT, entregó los oficios de embargo en el domicilio fiscal de ABC Aerolíneas, en la colonia Zona Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Raúl López ofreció como bienes a embargar cuentas bancarias, vehículos, marcas y avisos comerciales registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los activos reconocidos por Interjet son 25 cuentas en instituciones financieras en México como BBVA Bancomer, Actinver Casa de Bolsa Banorte, BanBajío, Banco Monex, JP Morgan Casa de Bolsa, J.P. Morgan IBM, CI Banco y Santander.

También puso a disposición del SAT cuentas bancarias en Credomatic, en Costa Rica; en Citibanamex, Bank Of America, Inbursa, JP Morgan y US Bank, en Estados Unidos; así como en Bank of America y Citi Private Bank, en Canadá.

El apoderado legal dijo que otros activos de la empresa incluyen 10 camionetas, automóviles y 140 marcas y avisos comerciales registrados ante el IMPI como Interjet, Interjet intertours, Mi jet, Pasa jet, Intertours, Viaja más por menos.

“Se embargaron las mencionadas marcas y avisos comerciales, amparadas con los registros que se mencionan en el Mandamiento de Ejecución, para hacer efectivo el cobro de 60 millones 587 mil 740 pesos, 11 millones 622 mil 494 pesos y 335 millones 209 mil 965 pesos”, indica la documentación del SAT.

Ante el embargo, Raúl López promovió un juicio de amparo indirecto en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Cámara de Diputados y Senadores, y todos los funcionarios del SAT involucrados.

Uno de los puntos de la demanda presentada en julio del año pasado es la orden que dictó el SAT para que se procediera a inscribir el embargo que recae sobre la negociación mercantil de Interjet, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. También destaca la orden inminente para que procedieran a inscribir ante el IMPI el embargo de marcas.

En la demanda, Interjet recuerda que inició operaciones en el Aeropuerto de Toluca el 5 de diciembre de 2005 con tres Airbus 320 usados.

Sin poder competir, firmó con Airbus un contrato de compraventa de 20 aviones A320 nuevos, con entregas a partir de 2007. Esto, dice, en un aeropuerto que no reunía condiciones mínimas de operación y con dos aerolíneas “abiertamente protegidas por el gobierno”.

Desde junio de 2005, dice, la saturación del AICM se ha declarado en cinco ocasiones, pero la terminal ha asignado slots adicionales con criterios poco claros.

Aero California, recuerda, le cedió los derechos de despegue y aterrizaje en el AICM en julio de 2008. En agosto inició operaciones en la terminal, pero con contratiempos que, presume, fueron provocados por Aeroméxico y Mexicana.

La crisis financiera mundial obligó a Interjet a reestructurar compromisos con sus arrendadores de aviones.

En agosto de 2010, Mexicana dejó de operar, e Interjet se acercó a la italiana SuperJet International SpA para comprar 15 aeronaves de fabricación rusa. Los SSJ100 presentaron problemas por falta de partes. Eso dejó aviones en tierra que fueron “canibalizados”. El pedido se amplió a 30 naves en 2016.

“Entre 2013 y 2019 la situación financiera de mi representada se complicó significativamente, lo que ha redundado en un importante nivel de endeudamiento y apalancamiento de la empresa”, dice Raúl López bajo protesta de decir la verdad.

Interjet continúa compitiendo, agrega, en un entorno de escaso acceso a financiamiento: “El análisis de los resultados de los ejercicios 2013-2018, muestran con claridad pérdidas acumuladas que podrían ser interpretadas como una quiebra técnica de la aerolínea”.

La necesidad de inyectar capital fresco va siendo cada vez mayor para los accionistas. Además, la cancelación del nuevo aeropuerto de México afectó a todo el sector, y la baja de las perspectivas de crecimiento del país ha inhibido la inversión.

López Martínez destaca que uno de los problemas que afectaron fuertemente la liquidez de Interjet fue que el 23 de diciembre de 2016 la autoridad rusa ordenó revisar los aviones Superjet. Interjet operaba sólo cuatro de estas aeronaves, y usaba una como nave de repuesto para los requerimiento de alguno de esos equipos, en julio de 2019.

En tierra, Interjet no pudo concretar la quinta colocación de certificados bursátiles hasta por mil 200 millones de pesos, debido a que la agencia colocadora requirió que formalizara una capitalización por poco más de tres mil millones de pesos, hacia finales de 2017. En la primera mitad de 2018 hizo una solicitud confidencial para otra colocación de deuda, sus resultados financieros no se lo permitieron.

El 27 de junio de 2019, el SAT designó a Serafina América González Ávalos como interventora con cargo a la caja en ABC Aerolíneas y, según se lee en el documento de amparo, decidió que su labor consistía en solicitar documentos que sólo causan molestias a los Alemán. “Únicamente se ha preocupado por exigir el pago de las sumas adeudadas al fisco federal, habiendo ya logrado mediante amenazas que se paguen 30 millones 837 mil 672 pesos, sin considerar que esa suma se requiere para fines operativos de la empresa. Es decir, su cargo solo atiende, en su entendimiento, a un fin recaudatorio de separar el 10 por ciento de los ingresos diarios en dinero de la quejosa (Interjet), lo cual no atiende a las necesidades reales de la empresa”.

Derivado del embargo, la interventora decidió inscribir en el Registro del IMPI todas las marcas como garantía de pago, además de cobrar diario 10 por ciento de los ingresos de Interjet para entregarlos al SAT. Eso, de acuerdo con el apoderado legal, causaría un daño de imposible reparación a la empresa al hacer público el embargo con cargo a la caja de que es objeto.

“Lesionando su imagen comercial y su prestigio ante el público consumidor”. La demanda de amparo señala que el SAT colocó a Interjet en un evidente estado de indefensión, ya que sin causa fundada ni motivada legalmente desestimaron el ofrecimiento de un terreno en Baja California Sur como garantía, prefiriendo realizar el embargo de los negocios y marcas de ABC Aerolíneas el 26 de junio de 2019.

Raúl López Martínez, apoderado y representante legal de ABC Aerolíneas, dejó la empresa de los Alemán al arrancar 2020.

El SAT no respondió a las solicitudes de información de este diario.