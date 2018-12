Inversionistas dan otro golpe a SHCP

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, aceptó que entre los inversionistas que compraron bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México existen temores, con toda razón, de una menor recaudación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), que funciona como garantía de pago, debido a la falta de certeza sobre si seguirá el proyecto de Texcoco o el de Santa Lucia, y si se ampliará la terminal de Toluca.

El funcionario respondió ayer de manera escueta sobre el tema a más de una semana de la oferta lanzada por el gobierno mexicano para recomprar títulos por mil 800 millones de dólares de una emisión total por seis mil millones de dólares colocada para financiar la obra en Texcoco.

“Los inversionistas, con toda razón, pueden pensar, todavía no sabemos si va a seguir el de Texcoco o el de Santa Lucia, etc. etc. pero si se va ampliar entonces el de Toluca, entonces ellos pueden decir, los bonos se pagan con la TUA, que es la tarifa de uso aeroportuario, si pones más aeropuertos y más bonitos, pues a la mejor se van a ir a otros aeropuertos y a la mejor ya no está tan bonito, tan bueno la recaudación de la TUA.

“Lo que estamos diciendo nosotros (es) en 70 kilómetros a la redonda (…) si es que hay más aeropuertos y ampliaciones, vamos nosotros a asegurar que esa TUA va estar de manera correcta recaudada”, dijo en una atropellada entrevista después de reunirse con la integrantes de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.

Un día antes, la Secretaría de Hacienda lanzó una segunda oferta de recompra por la misma cantidad (mil 800 millones de dólares), pero con una cláusula en la cual se establece que los inversionistas pueden iniciar un proceso legal por incumplimiento si bajaba el flujo de efectivo que se usa para pagar los bonos, es decir la TUA, a causa de un aeropuerto comercial que opere en un radio de 70 kilómetros en relación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La segunda oferta se lanzó después de que el Grupo de Inversionistas Ad Hoc, quienes aseguran tener más de la mitad de los seis mil millones de dólares en bonos rechazó la primera que fue emitida el 3 de diciembre, y en la que el gobierno federal ofreció pagar entre 90 y 100 por ciento del valor de los bonos.

En su comparecencia, Carlos Urzúa garantizó que la reestructura de los bonos vaya a tener un impacto presupuestal. “No va a estar plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es simplemente una reestructura que se va a hacer, empleando recursos que ya están en el grupo aeroportuario, en la panza digamos del fondo que se destina, que se tiene para el aeropuerto.

En su comparecencia, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda aseguró que “Santa Lucía no muere" y descartó que haya cualquier posibilidad de caer en un incumplimiento de contrato.

TERCER REVÉS

Ya por la tarde-noche de ayer, el Grupo de Tenedores de Bonos Ad hoc dio otro revés a la nueva oferta de la Secretaría de Hacienda apenas un día después de que fue lanzada.

Los bonistas, quienes aseguran que otra vez no fueron consultados antes de que se emitiera la oferta, señalan que los cambios en relación con el flujo de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) que permitiría utilizar el dinero del Aeropuerto de Toluca, el de Santa Lucía y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para pagar los bonos “es inapropiado y debe aclararse si no es intencional”, es decir, piden garantías de que no se utilice intencionalmente el dinero de los otros aeropuertos para pagar los bonos, aunque están dispuestos a negociar.

“Las enmiendas propuestas son insuficientes para compensar una reducción o eliminación del volumen de pasajeros en el Aeropuerto Benito Juárez”, detallaron en un comunicado.