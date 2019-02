Investigan a Luisa María Alcalde y su papá por conflicto de interés en la STPS

Ante el presunto conflicto de interés que existe en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se revisará legalmente y darán una respuesta.

El Sol de México publicó este lunes una entrevista con Arturo Alcalde Justiniani, el padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien dijo que enfrentan una guerra sucia de abogados de empresas que quieren debilitar a su hija.

“Si existe conflicto de intereses, eso es cosa de revisarlo legalmente, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a dar una respuesta si existe conflicto de intereses”, respondió López Obrador durante su conferencia matutina y a pregunta expresa de este diario.

“Desde hace 45 años Arturo Alcalde ha sido asesor de diversos sindicatos”, informó ayer la secretaria del Trabajo e hija del abogado a través de un comunicado.

Entre los sindicatos de los que su padre ha sido asesor, Alcalde Luján cita a “el SITUAM (de la Universidad Autónoma Metropolitana, en huelga desde hace más de 25 días) y el STAUACH (de Chapingo, también en paro desde el 21 de febrero pasado). Si bien sigue siendo uno de los ocho asesores de dichos sindicatos, se asentó en la propia audiencia de ratificación de huelga su decisión de no participar desde el inicio del conflicto”.

Y advirtió: “En la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existe disposición que señale algún impedimento para que mi padre pueda seguir desempeñándose en su labor profesional”.

Foto: Alejandro Oyervides

De acuerdo con Luisa María Alcalde, conforme a las facultades y atribuciones legales, la Secretaría del Trabajo no dicta resolución alguna en conflictos laborales, ya que sólo participa en las negociaciones como ente conciliador.

“Por qué no voy a poder ser consultor laboral si lo he hecho durante 45 años, es pura guerra sucia que no tiene ningún sustento legal”, dijo a este diario Alcalde Justiniani, quien además ha sido abogado de las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores y de Sobrecargos de Aviación, así como de los sindicatos de Banobras, Bancomext y Nafin, y también del IMSS.

El litigante dijo en la entrevista que durante más de 40 años su despacho, Asesoría Jurídica Laboral, en el que “somos seis abogados, han sido los abogados del SITUAM”, pero el abogado titular es Eugenio Narcia Tovar.

“Eso lo quieren manejar algunos abogados empresariales. No hay conflicto de interés porque no estoy ahí en el SITUAM. Jurídicamente está Eugenio Narcía y pueden ver en la audiencia donde ratifican la huelga, yo no comparezco”, justificó.

A PUERTA CERRADA

Desde el jueves pasado, la secretaria del Trabajo canceló su agenda pública.

El 24 de febrero no asistió al acto conmemorativo del 83 aniversario de la CTM.

Sobre el tema, el titular del Ejecutivo justificó la ausencia de la funcionaria: “seguramente tuvo que cumplir con otros compromisos”, acotó.

Ayer, en privado, Alcalde Luján firmó un convenio con la Coordinación Nacional de Protección Civil para capacitar a 40 mil jóvenes en la prevención e identificación de riesgos, primeros auxilios, atención psicológica, elaboración del plan familiar de protección civil y manejo de combustibles, entre otras habilidades en materia de de protección civil.