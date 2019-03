Irresponsable construir refinería Dos Bocas; no tiene viabilidad: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, consideró que sería una acción irresponsable por parte del gobierno federal construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, para posteriormente darse cuenta que no tiene viabilidad.

En conferencia de prensa durante una visita a la entidad, el líder nacional de la Coparmex señaló que hasta el momento no se tiene una claridad en los estudios de viabilidad para construir esta nueva infraestructura en tierras tabasqueñas.

Finanzas AMLO niega corrupción de empresas para construcción de refinería Dos Bocas

Reconoció que la tendencia va más enfocada a aprovechar las energías limpias y renovables, en lugar de continuar con el esquema de refinación de combustibles fósiles.

“Lo que nos parece es que un proyecto de esta envergadura, con una inversión que se recupera dentro de 35 ó 40 años, requiere proyectos a fondo y no simplemente de creencias o dogmas para tomarse la decisión".

"No tiene viabilidad económica"

"Podría ser irresponsable, imagínense se realiza una obra de esta envergadura y después se dan cuenta que no conviene, la semana pasada se desmantela una refinería completa porque no tenía viabilidad económica, no porque no pudiera operar. Esperemos que una historia de ese tipo no se vuelva a repetir en México”, aseveró.

Finanzas Empresas invitadas a Dos Bocas, acusadas de pagar sobornos

De Hoyos Walther reconoció que el organismo empresarial que encabeza no tiene elementos suficientes para señalar o acusar de algún caso de corrupción a las empresas que participan en la licitación restringida de la nueva refinería.

Sin embargo, opinó que el llevar a cabo una licitación restringida para la nueva refinería es una traición a la promesa de combate a la corrupción que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros hemos señalado que un proyecto de esta envergadura requiere una justificación plena, requiere un estudio de fondo que no se ha realizado, y para decirlo con mayor claridad requiere transparencia en su ejecución".

Sociedad Piden tabasqueños participar en obras de Dos Bocas y Tren Maya

"Hemos señalado que está convocatoria cerrada que se ha anunciado recientemente es una traición a la promesa de corrupción que hizo el presidente, porque el que unos proyectos emblemáticos, como esta infraestructura, no se sometan a los más altos estándares de transparencia, es absolutamente en contra sentido de lo que se ha venido planteando de transparentar los procesos de inversión”, enfatizó.

"AMLO debe cumplir"

Por ello, estimó necesario que en adelante, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su compromiso número 43, que es que todas las obras se someterían a convocatorias públicas.

En otro tema, criticó el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en pedirle a la corona española que se disculpe por la conquista cuando hay temas más importantes que tratar en el país.

Sociedad Piden tabasqueños participar en obras de Dos Bocas y Tren Maya

Manifestó que no sólo es inoportuno este asunto, sino que además falta a las reglas básicas de comunicación internacional, pues se violó la secrecía entre ambos países al darse a conocer el contenido de lo que debieron ser cartas privadas.

Agregó que es improductivo ocuparse de algo que sucedió hace siglos cuando lo que debe encabezar la agenda nacional es trabajar en temas que importan en la actualidad.