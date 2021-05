Italia multa a Google con 100 mde por posición dominante

La compañía tecnológica Google ha sido multada con el pago de 100 millones de euros (unos 102,8 millones de dólares) por una posición dominante que le permite controlar el acceso de los desarrolladores de aplicaciones a los usuarios finales, informó hoy la Autoridad garante de la Competencia y Mercado de Italia.



Según la Autoridad Antimonopolio, "a través del sistema operativo Android y la tienda de aplicaciones Google Play, Google tiene una posición dominante que le permite controlar el acceso de los desarrolladores de aplicaciones a los usuarios finales" y le ha "obligado a poner a disposición en Android Auto la aplicación de Enel X que permite hacer uso de los servicios relacionados con la recarga de vehículos eléctricos".



"Hay que recordar que en Italia alrededor de tres cuartas partes de los teléfonos inteligentes utilizan Android. Además, Google es un operador muy importante a nivel mundial en el contexto de la denominada economía digital y tiene una gran capacidad financiera", explica la Autoridad Antimonopolio italiana en un comunicado divulgado en su página web.



En concreto, la sanción ha recaído en las empresas del grupo Alphabet Inc., Google LLC y Google Italy S. r. l.Google, por infringir el artículo 102 del Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea.



La Autoridad explica que "Google no ha permitido la interoperabilidad de la aplicación JuicePass con Android Auto, una característica específica de Android que permite utilizar las aplicaciones cuando el usuario conduce de acuerdo con los requisitos de seguridad y reducción de distracciones".



JuicePass permite una amplia gama de servicios funcionales para la recarga de vehículos eléctricos, que van desde la búsqueda de una columna de recarga hasta la gestión de la sesión de recarga y la reserva de una columna de recarga, una función que "garantiza la disponibilidad efectiva de la infraestructura una vez que el usuario ha llegado a ella".



Al negar a EnelX Italia la posibilidad de disponer de JuicePass en Android Auto, Google "ha limitado injustamente las posibilidades de los usuarios de utilizar la aplicación de Enel X Italia cuando están conduciendo un vehículo eléctrico y necesitan cargar".



"De esta manera, Google ha favorecido su propia aplicación Google Maps, que se puede utilizar en Android Auto y permite servicios funcionales de recarga de vehículos eléctricos, actualmente limitados a la búsqueda de columnas de recarga y a la navegación, pero que en el futuro podrían incluir otras funciones, como la reserva y el pago", se añade en la nota.



"La exclusión de la aplicación de Enel X Italia de Android Auto lleva más de dos años. La continuación de esta conducta podría comprometer definitivamente la capacidad de Enel X Italia de construir una base de usuarios sólida, en un momento de crecimiento significativo de las ventas de vehículos eléctricos", explica la Autoridad.



Y recuerda que "la aplicación JuicePass podría desaparecer de la lista de aplicaciones utilizadas por los usuarios, lo que reduciría significativamente las opciones de los consumidores y obstaculizaría el progreso tecnológico".



El Órgano señala además que "la conducta controvertida puede influir en el desarrollo de la movilidad eléctrica en una fase crucial de su puesta en marcha, en particular en lo que se refiere a la mejora de una red de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos en una fase crucial de su puesta en marcha".

Foto: Reuters

Por su parte, Android Auto, de Google, ha expresado su desacuerdo con la medida del regulador italiano y estudiará las opciones con las que cuenta. "No estamos de acuerdo con la decisión de la Autoridad y revisaremos nuestras opciones", se lee en un comunicado.Android Auto apunta que su "prioridad número uno" es "garantizar que las aplicaciones se puedan utilizar de forma segura mientras se conduce" y por ello cuenta con "pautas estrictas sobre los tipos de aplicaciones que son compatibles actualmente".

"Estas se basan en pruebas de distracción del conductor y estándares regulatorios y de la industria. Miles de aplicaciones ya son compatibles con Android Auto, y nuestro objetivo es permitir que aún más desarrolladores hagan que sus aplicaciones estén disponibles a lo largo del tiempo", apunta.



Enel, por su parte, ha señalado que la decisión "representa un importante factor habilitador para el crecimiento de la movilidad eléctrica en Italia y llega en una fase crucial para el desarrollo de todo el sector que ya no puede permitir más retrasos".

"Se otorgará igualdad de condiciones con las aplicaciones de Google para la aplicación de Enel X, JuicePass, y en general para todos los desarrolladores de aplicaciones de recarga, estimulando así la innovación y la competencia entre los proveedores de servicios de movilidad", ha añadido.



La matriz de la española Endesa cree que ahora los "clientes finales podrán satisfacer sus necesidades relacionadas con la movilidad eléctrica accediendo a una gama más amplia de servicios y una experiencia de carga integral y completamente segura".