José Ángel Gurría anuncia su salida de la OCDE

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, informó que el próximo año dejará el cargo que ha ocupado los últimos tres lustros.

A través de su cuenta de Twitter, el directivo dio a conocer que informó al Consejo del organismo internacional su decisión de no buscar la reelección para un periodo más.

“Hoy informé al Consejo de la OCDE que no buscaré un nuevo mandato. Orgulloso de los logros colectivos. Me mantendré trabajando duro hasta junio de 2021 con mi gran staff para fortalecer a la OCDE y ayudar a las naciones con sus retos”, escribió Gurría.

Today I informed the OECD Council that I will not seek a new mandate. Proud of our collective achievements, I’ll keep working hard until 06/21, with my great staff, to strengthen OECD &help countries address their many challenges. I thank Leaders&Ministers for their trust&support — Angel Gurría (@A_Gurria) July 10, 2020

Quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo llegó a encabezar al organismo que agrupa a las principales economías del mundo en 2006, por un periodo de cinco años.

Gurría fue reelecto en las dos últimas ocasiones para permanecer como secretario general de la OCDE y su actual gestión concluirá en junio de 2021.





