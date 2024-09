Kamala Harris demuestra su desacuerdo al T-MEC

La candidata demócrata a la presidencia de EU, Kamala Harris, confirmó su desacuerdo con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al recordar que fue una de las 10 senadoras que votó en contra de su implementación por afectar a los trabajadores estadounidenses y al ser presidenta del país se mostrará a favor de su revisión.

A través de un hilo en X, la vicepresidenta estadounidense criticó la política arancelaria de su rival republicano a la candidatura, Donald Trump, sin embargo, también expresó su intención de mantener los empleos para los estadounidenses dentro del país.

“Como uno de los diez senadores que votó en contra del T-MEC, sabía que no era suficiente para proteger a nuestro país y a sus trabajadores”, escribió en su publicación en la red social.

Mundo Kamala Harris desafía a Donald Trump a un nuevo debate en octubre

Harris expresó su intención de revisar el T-MEC con el fin de beneficiar la mano de obra, los empleos y las empresas estadounidenses y que operen dentro del país, aunque no de la mano de la imposición y aumentos de aranceles, como lo propone Trump.

Desde que la demócrata expresó sus deseos por contender a la presidencia desde 2020, ha manifestado su desacuerdo con algunos tratados comerciales. Harris llegó a criticar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), antecesor de T-MEC, al estimar que la protección al trabajador estadounidense era insuficiente.

As one of only 10 senators to vote against USMCA, I knew it was not sufficient to protect our country and its workers. Many who voted for this deal conditioned their support on a review process, which, as president, I will use. — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 27, 2024

También criticó en su momento las protecciones contenidas en el T-MEC en materia ambiental al considerar que los esfuerzos para evitar el cambio climático son insuficientes.

El actual tratado entre los tres países sufrió una restructuración que entró en vigor el 1 de julio de 2020 a imposición del entonces presidente de EU, Donald Trump, al declarar que fue el peor acuerdo comercial que jamás se haya firmado en su país, por lo que sometió a varios cambios propuestos por el ahora candidato republicano.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En 2026, México, Estados Unidos y Canadá se sentarán nuevamente a la mesa para revisar el mayor tratado comercial de la región.