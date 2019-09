Kristalina Georgieva, la única candidata para dirigir el FMI

La número dos del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva, es la única candidata en liza para reemplazar a Christine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó este lunes la institución en un comunicado.

La semana pasada el FMI anunció una reforma de sus estatuto para suprimir el límite de edad para ser nombrado director gerente, allanando el último obstáculo que Georgieva - la candidata de la Unión Europea - tenía por delante.

While in #Bulgaria I met PM @BoykoBorissov, @EZaharievaMFA Minister of Finance Goranov and the Governor of the BNB Dimitar Radev for a productive discussion on my priorities as a candidate to lead the #IMF - also a chance to thank them in person for supporting my nomination. pic.twitter.com/jkTzp8Ij3F — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 5, 2019

"Una aspirante, la sra. Kristalina Georgieva, actual directora ejecutiva del Banco Mundial y ciudadana búlgara ha confirmado su voluntad de ser considerada como candidata", indicó el FMI en un comunicado.

Si Georgieva es nombrada se convertiría en la segunda mujer en ser nombrada directora gerente, después de Lagarde, que dejará el cargo para presidir el Banco Central Europeo (BCE).

El objetivo del directorio es completar el proceso de selección lo antes posible y como última fecha el 4 de octubre de 2019 indicó el FMI.

Según una regla no escrita, los europeos siempre han ocupado el sillón del jefe del FMI y Estados Unido se se ha reservado la presidencia del Banco Mundial.

El proceso de nominación se cerró el viernes, un día después de que el FMI reformara sus estatutos para permitir la candidatura de Georgieva, que cumplió 66 años el 13 de agosto, lo que la descalificaba por unos días para ocupar el cargo.

Está previsto que Lagarde deje el cargo este jueves.