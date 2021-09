La 4T no ha creado empleo formal; solo repone los perdidos por pandemia

Durante los 33 meses del actual gobierno, no se ha generado empleo formal. Sólo se reponen los que se perdieron. El 1 de diciembre de 2018 había 20 millones 457 mil 926 puestos de trabajo. Hoy, son 20 millones 421 mil 823. Estamos abajo en 36 mil posiciones, afirmó Armando Leñero Llaca, director de Retribuye y presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).

“La cifra de nuevos empleos que tenemos de 128 mil 900 para un mes de agosto, ciertamente es una cifra muy buena porque había varios años que no se daba en esas cantidades. Sí es una cifra buena para crecimientos normales; pero en los últimos años del sexenio anterior se creció en alrededor de 800 mil nuevos empleos por año, que es lo que requiere el país”, dijo el especialista en el mundo laboral.

Comenta: “Finalmente, lo que se hace es recuperar el crecimiento similar que se tenía en años anteriores, alrededor de 3.5 a 4% de crecimiento de empleo formal, apunta en entrevista con El Sol de México.

Por lo tanto, es una buena cifra la que dio a conocer el IMSS, pero no cómo para “echar las campanas al vuelo”.

Además, traemos un déficit de 1.7 millones de empleos del año pasado y simplemente, todavía no llegamos a la cifra de empleos que teníamos en febrero de 2020 o sea, antes de la pandemia que era 2 millones 613 mil trabajos formales. Por lo tanto, todavía nos faltan para llegar a esa cifra 191 mil 700 empleos.

No es decir: ¡Ya la hicimos! ¡Ya llegamos! No, nos falta mucho y no creemos nosotros que estamos “para echar las campanas al vuelo”, nos faltan todavía 191 mil 700 puestos de trabajo para llegar a los empleos que había antes de la pandemia.

Recalcó: Esta cifra el Presidente de la República, la presumió en marzo de este año y todavía ahora en septiembre, pero todavía nos falta un buen tramo. No es para festinar, pero sí es un crecimiento bueno, pero no recuperamos absolutamente nada.

En el último año tuvimos un crecimiento bueno, pero no, sí se compara con el que se tenía en los últimos años de 832 mil empleos anuales.

Recordó: “Y sí lo comparamos con el 1.2 millones de empleos por año que prometió el presidente López Obrador cuando era candidato, estamos muy lejos de esa cifra”.

El empleo formal combate la pobreza

¿Qué se necesita para crear empleos formales?

-Para generar empleo formal se requiere confianza, certidumbre jurídica y estado de derecho. Eso genera inversión. Y al generar inversión se genera empleo formal y al generar empleo formal se combate la pobreza.

El empleo formal es la única forma de combatir la pobreza. El salario promedio registrado en el IMSS por día es $434.02 que es equivalente a 12 mil pesos mensuales.

Por lo tanto, en promedio se paga más a las personas que están en la formalidad y por otro lado tienen todas las prestaciones que otorga la Ley Federal del Trabajo (LFT): aguinaldo, prestaciones, utilidades cuando procede y también las prestaciones de seguridad social y éstas ayudan a combatir los rezagos de la pobreza.

Según el CONEVAL, las características de las carencias, de la pobreza son en materia de vivienda, acceso a la salud, a la seguridad social, y estas carencias se suplen cuando se tiene un trabajo formal. Creemos que es muy importante este dato.

¿Cuántos avances hay en el gobierno actual?

-Cuando entró AMLO se tenían 20 millones 457 mil 926 puestos de trabajo registrados. Y hoy tenemos 20 millones 421 mil 823. Es decir, aún estamos abajo en 36 mil posiciones de lo que teníamos el 1 de diciembre de 2018.

Esto quiere decir que en el transcurso de los 33 meses de este gobierno no se ha creado un empleo formal,

¿Simplemente han sido reposiciones?

-Sí, nada más que en este gobierno, la población se ha incrementado en 4.5 millones de personas y no se ha generado un solo empleo formal.

Es el análisis que nosotros hacemos durante este gobierno no se ha generado empleo formal en los 33 meses de gobierno. Solo se reponen los que se perdieron.

¿Qué pasa con los jóvenes que se incorporan cada año a la fuerza laboral?

-Se van a la informalidad laboral. Todas las personas que se han incorporado que son más de 2.2 millones, se han ido no a la población económicamente activa (PEA). Y ahí tenemos cerca de 8 millones de personas disponibles. Y no trabajan porque no encuentran empleo. Toda esa población no encuentra un empleo formal.

¿Los jóvenes y mujeres son los que más batallan?

-Por supuesto, sobre todo los jóvenes que terminan una carrera, que quieren trabajar, no encuentran empleo. Esperan que haya empleos. Lo que ha crecido fuertemente es la informalidad.

¿La informalidad en qué niveles está?

-Tenemos el 55.5% de trabajo informal en el país: 23.2 millones de personas en la informalidad laboral. Es muy grave. Se van a la calle a vender.

