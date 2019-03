La banca es solvente, sana y sustentable: HR Ratings

Pese a estar en un contexto de desaceleración económica, el sector bancario se mantiene sano, solvente y seguro, con indicadores sólidos que lo blindan contra un menor crecimiento en el país, aseguró Fernando Montes de Oca Gatica, director general de la calificadora mexicana HR Ratings.

En entrevista con El Sol de México, abundó que el ramo financiero nacional tiene espacio para crecer, aunque el reto principal es llevar el crédito a más personas y empresas, para que el financiamiento se convierta en un catalizador del desarrollo, que permita, al menos, superar las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, que es de 1.7 por ciento.

¿Cómo está al sector bancario en un contexto en el que calificadoras como Moody’s y S&P cambiaron algunos aspectos de la calificación? ¿Es un signo por el que nos debamos preocupar?

El sector bancario en México es un sector con sanos niveles de solvencia, con sanos niveles de capitalización, con un tema de morosidad dentro del crédito bastante razonable, y eso lo ves en todos los indicadores al cierre de 2018.

La banca en México es solvente, es sustentable, con niveles sanos de liquidez y con una cartera bastante sana.

Cómo se traduce esto. Pues de 50 bancos que tenemos en México, casi 35 por ciento tiene una calificación AAA, la mayor calificación crediticia que hay en México. De los 50 bancos, 93 por ciento tiene una calificación mayor a grado de inversión, lo cual te habla del bajo nivel de riesgo que tienen y de lo bien parados que están en calificación la banca en general.

Esperamos que con las iniciativas que se plantearon con el Programa de Impulso al Sector Financiero, pues evidentemente que uno de los principales retos que tenemos hacia la banca es poder incrementar ese porcentaje de crédito a los privados por parte de la banca a un porcentaje mayor como proporción del PIB.

En qué niveles nos encantaría verlo como HR, en 50 por ciento, porque a nivel Latinoamérica, comparativamente, andan entre 49 o 48 por ciento. Te habla de por lo menos estar emparejado a nivel Latinoamérica o estar un poco por arriba.

¿El incremento en la penetración del crédito permitiría que nos encamináramos a la meta de crecimiento de 4%?

Habría que ver si se logra, pero sí empezar por crecer más de 1.7 por ciento.

En el Programa de Impulso al Sector Financiero hay muchas iniciativas como el Cobro Digital (CoDi) con códigos QR. ¿Qué potencial tiene este programa?

Faltan muchos elementos para poder hablar del CoDi. Primero es el lanzamiento, segundo es cómo funciona el programa, y un tercero muy importante es ver la penetración que tienes de los teléfonos inteligentes entre la población.

Foto: Daniel Galeana

Al día de hoy, esa penetración anda en 57 millones de aparatos, viniendo de 37 millones en 2015. Entonces, si te fijas, ya es un porcentaje de la población, sí alto, pero todavía no está cercano a 70 u 80 por ciento, que sería lo deseable.

¿Qué tanto puede impactar incluir a los jóvenes de 15 a 17 años como sector de la población en la bancarización y para qué lo vamos a hacer?

Previo a esta iniciativa, los menores de 18 años no podían tener una cuenta independiente, debían tener una cuenta anexa a la de sus padres o la de algún familiar.

Qué es lo que se busca con eso, por ahí tienes 13 y 15 millones de jóvenes que representan este rango de edad de 15 a 17 años, que son los nuevos potenciales clientes de los bancos, y no necesariamente desde el punto de vista del crédito, sino de una cuenta de depósito.

La cuenta de depósito es el primer paso para poder obtener el crédito. Entonces si no tienes una cuenta de depósito, estás lejos de poder conseguir apalancamiento.

Entonces, la estrategia inicial es que la gente esté bancarizada con las cuentas de depósito.

El senador Ricardo Monreal dijo que ya se alcanzó un acuerdo en el tema de la iniciativa para reducir las comisiones bancarias. ¿Conocen algo sobre la propuesta?

Al día de hoy, realmente, no hay nada cierto, no hay dada aplicado. Sí existe una iniciativa que va a impactar ciertas comisiones. También el Presidente habló de no modificar las comisiones, por lo menos en los primeros tres años de su gobierno. Entonces, queremos pensar que se va a seguir por esta línea.

La proporción de comisiones netas contra los ingresos bancarios se ha ido reduciendo. Entonces habrá que ver si esta tendencia continúa o si entra esta iniciativa, cuál va a ser el impacto real en las comisiones, habría que hacer un análisis detallado de cuáles son las comisiones que se van a implementar y a qué bancos se van a impactar.