"La gasolina pierde valor", advierten distribuidores de combustibles

Distribuidores de combustibles alertaron que el valor de los inventarios de gasolina se ha deteriorado a tal grado que hay días en que un litro vale menos que la cuota que se paga por el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).

Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en video conferencia advirtió que el panorama en el sector gasolinero se torna “complejo” porque los inventarios que tienen, pierden valor cada día debido a la baja registrada en los precios internacionales de referencia, que con datos de la consultora PetroIntelligence, han disminuido un peso con 34 centavos considerando un tipo de cambio de 25.07 peso por dólar.

“Eso habla que la tendencia sería que van a volver a perder valor los inventarios porque vamos a tener que reflejar una disminución”, si es que nuestros comercializadores nos van trasladando este precio, subrayó.

Para ejemplificar, explicó que el 18 de febrero, el precio spot en las terminales del Golfo en los puertos de Tuxpan o Pajaritos, el precio estaba en ocho peso con 23 centavos; 17 de marzo a cuatro pesos con 16 centavos, el 18 de marzo en tres pesos con 50 centavos, el 20 de marzo en tres pesos con 39 centavos y el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) en cuatro con 59 centavos

“Hay días que es más el valor del IEPS que el valor de la gasolina”.

El representante de más de 34 organizaciones de gasolineros a nivel nacional, aseguró “nos estamos descapitalizando, el empresario está rotando su inventario pero pierde capital” y en el segundo semestre tenemos obligaciones que cumplir que nos requieren inversión actualización de dispensarios o sustitución.

Antes de China, Holanda era el segundo proveedor de combustibles al país / Foto: Federico Xolocotzi

Anotó que también el consumidor se va a ver afectado porque el volumen va a bajar, “en qué proporción, no sabemos. Hablamos con expertos en Estados Unidos y en estaciones de servicios han disminuido 40 por ciento volumen y en España se habla de una caída del 60 por ciento del volumen”, anotó.

El Sol de México consignó ayer que el consumo mundial de petróleo cae más y más por efecto de las medidas de confinamiento y detención de viajes adoptadas para tratar de frenar la propagación del coronavirus.

Además de que los futuros de la gasolina en Estados Unidos, el principal consumidor del combustible, cedieron ayer 32 por ciento. "No hay nadie conduciendo, no hay negocio. No hay nadie que necesite gasolina, y no solo eso, esto podría empeorar mucho", comentó Bob Yawger, director de futuros de energía de Mizuho en Nueva York.

Estaciones de servicio si están bajando precios

Luego de que el procurador Ricardo Sheffield calificara de "pasadas de rosca" a las gasolineras que no han disminuido los precios de sus gasolinas y que deberían vender el combustible en 17 pesos, Roberto Díaz de León apuntó, “Hoy el promedio de la gasolina es de 16.90 a nivel nacional estamos en el margen y estamos en posibilidad de bajar otros 50 centavos a nivel nacional en los próximos días”.

El representante gasolinero dijo que el gremio que representa está aplicando las variaciones del precio de las gasolinas en favor del consumidor y que al menos 11 mil 61 estaciones de servicio de las 12 mil 551 que en la Replica Mexicana del 10 al 23 de marzo aplicaron de alguna forma el descuento.