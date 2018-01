La inflación en 2017 se eleva a 6.77%, la más alta en 17 años

La inflación sigue imparable y registró su nivel más elevado desde el 2000 al cerrar el 2017 con 6.77%, un resultado motivado por el alza en el precio de los combustibles.

La tasa de inflación anual quedó en 6.77% al registrar el índice de precios al consumidor (IPC) un aumento de 0.59% en diciembre frente al mes anterior, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general debido a que elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, avanzó 0.42% mensual y dejó la tasa anual en el 4.87%.



México registró una inflación de 3.36% en 2016 y de 2.13% en 2015, la más baja de los últimos años.

Diciembre 2017:

Inflación general anual: 6.77%

Inflación subyacente anual: 4.87%

Variación mensual INPC: 0.59%

Informa INEGI. — Banco de México (@Banxico) 9 de enero de 2018

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ya había advertido que el panorama para la inflación en México se ha tornado más complejo, alcanzando mayores niveles a los anticipados y este día el reporte del INEGI lo confirma.

En enero de 2017, el Gobierno realizó un alza en el precio de los combustibles de entre el 14% y el 20%, el llamado "gasolinazo", que desencadenó una subida generalizada de precios en muchos rubros.



Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron 0.32% y los servicios 0.50%, mes contra mes, alcanzando una tasa anual del 6.17% y del 3.76%, respectivamente.



La tasa anual de los no subyacentes fue del 12.62%, fruto de un aumento de los agropoecuarios del 9.75 % y en los energéticos del 14.44%.



Al interior del índice de precios no subyacentes, los agropecuarios aumentaron 1.81% respecto a noviembre y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0.65%.



De este modo, la tasa mensual de los no subyacentes quedó en 1.09%.



El índice de precios de la canasta básica, que incluye un centenar de productos de amplio consumo popular, aumentó un 0.66% en diciembre, para quedar en un acumulado anual de 9.61%.



En 2016, la canasta básicas subió un 2.82% interanual.



En 2000, los precios al consumidor tuvieron un alza del 8.96%, y desde entonces hasta este 2017, solo habían superado el 6% en 2008, cuando la inflación tuvo un repunte del 6.53%.



El INEGI también anunció hoy que en diciembre el índice de precios al productor, excluyendo el petróleo, subió el 0.46% respecto de noviembre, por lo que alcanzó una tasa anual del 4.65%.



El Banco de México, que ha fijado en 3% su objetivo de inflación, ha subido en varias ocasiones durante el año la tasa de interés interbancaria, que hoy se ubica en el 7.25%, para contrarrestar la subida de precios y la volatilidad de la moneda nacional.



El banco emisor precisó que la convergencia en el objetivo de 3% anual de inflación será más lenta de lo previsto y se esperan niveles cercanos a esta cifra para finales de 2018, y que fluctúe alrededor de la misma en 2019. EFE