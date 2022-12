Lamenta Toyota ausencia de políticas públicas para uso de energías limpias en México

El presidente de Toyota México, Luis Lozano, lamentó que en el país aún no existan políticas públicas en energías limpias para la producción de vehículos híbridos y eléctricos.

La falta de estas políticas da como resultado que no todos los vehículos verdes que producen las automotrices puedan ser amigables con el medio ambiente, de acuerdo con el directivo.

"Puedes tener vehículos eléctricos; sin embargo, si la energía de la planta que generas para producir un vehículo no es limpia, entonces el coche eléctrico no es limpio, sí llega una huella de carbono. Si la energía eléctrica que generas para que la estación de carga no es limpia, también tienes una huella de carbono", comentó Lozano al participar en el foro "Cumbre 1000 Empresas".

De acuerdo con el presidente de Toyota México, se necesita una serie de políticas públicas integrales que también faciliten la adopción de tecnologías limpias en la industria automotriz.

"Todo esto requiere una política pública integral que conlleve a que todos estemos alineados para hacer este fin. Yo siento que actualmente en este gobierno están orientados a otras", subrayó el empresario.

En caso de contar con estas políticas, México también podría verse beneficiado en otras ramas de la electromovilidad, como en la producción de baterías limpias o componentes automotrices especiales para autos verdes.

"Hoy por hoy si no tienes una industria energética limpia, entonces no vas a poder lograr tener esto. Se han frenado ciertos proyectos de generación de energía eléctrica limpia, se acaban de anunciar nuevas inversiones, pero estamos ya tarde en este gobierno como para poder hacer todo esto, dentro de este propio término", concluyó Lozano.