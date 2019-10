Líder sindical de EU duda que México cumpla con T-MEC

A más de un mes de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder del poderoso sindicato estadounidense AFL-CIO, Richard Trumka, puso en duda la capacidad de México para cumplir las medidas de protección laboral. Si el T-MEC se vota antes de finales de noviembre el acuerdo saldría derrotado, advirtió.

“Si hubiera una votación sobre el nuevo #TLCAN antes del Día de Acción de Gracias, el acuerdo saldría derrotado. Una acción rápida sería un error colosal”, publicó Trumka en un tuit.

Entre sus preocupaciones destacan sus reservas ante la posibilidad de que México no adopte los cambios necesarios para garantizar las reformas laborales o no financie de manera adecuada los mecanismos de implementación, dijo en una entrevista en The Washington Post.

“Si no pueden hacer cumplir sus propias leyes, tenemos un problema real”, dijo Trumka al Post. “No podrá funcionar ningún acuerdo”, dijo el dirigente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, por sus siglas en inglés.

Los comentarios del dirigente se producen un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a legisladores de Estados Unidos, a quienes pidió apoyo para la aprobación del T-MEC. Ahí estaba la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

La delegación de EU la encabezó Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos del Congreso de ese país (que tiene una función crucial en la ratificación del T-MEC), quien después del encuentro señaló en un comunicado que esa reunión "arrojó más luz sobre el deseo y las intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de la justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver esas garantías puestas en práctica".

"Estoy ansioso por ver a México demostrar su compromiso con la implementación de los cambios necesarios para realizar su propia visión de reforma y cumplir con los exigentes estándares laborales y de cumplimiento que requiere el TLCAN renegociado", expresó Neal.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 propone 481 millones de pesos para que el Poder Judicial y la Secretaría del Trabajo implementen la primera fase de la reforma laboral, que incluye la instalación de 20 tribunales laborales y la creación de Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, que sustituyen a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras medidas.

Hace casi un mes, el Comité de Medios y Procedimientos del Congreso de Estados Unidos envió una comunicación al representante comercial de EU, Robert Lighthizer, para señalar que México tiene una buena ley laboral sobre el papel, pero necesita demostrar que tiene los recursos, la infraestructura y la voluntad política para implementarla.

"México también debe superar los esfuerzos de poderosos interesados en el país que se oponen activamente a la nueva reforma laboral y trabajan para socavarla”, señaló el comité.

Otras condiciones que ponen para la ratificación del T-MEC es que México permita un mecanismo de monitoreo sobre sus avances que brinde al Congreso estadounidense confianza al respecto.