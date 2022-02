Líderes mundiales evalúan expulsar a Rusia de sistema de pago Swift ¿Qué implica esto?

Este jueves, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que el país congelará los activos de los principales bancos rusos, y legislará para impedir a las empresas rusas puedan acceder a financiamiento, como parte del "mayor y más severo paquete de sanciones que Rusia haya visto jamás".

En una declaración en la Cámara de los Comunes, Johnson agregó que se limitarán los depósitos de ciudadanos rusos en bancos británicos y se restringirán las exportaciones, al tiempo que no se descarta en un futuro excluir a Moscú del sistema de pago Swift.

El gobierno británico, en colaboración con Estados Unidos, planea tramitar una legislación que permita excluir a los bancos rusos del sistema financiero del Reino Unido, “que por supuesto es, con mucho, el más grande de Europa", afirmó el primer ministro.

Con esta iniciativa, busca que se le impida a Rusia “acceder a la libra esterlina y liquidar pagos", además de "prohibir que las empresas estatales y privadas rusas recauden fondos en el Reino Unido", de modo que no puedan cotizar o recibir préstamos.

Estas sanciones, adelantó Johnson, se aplicarán también a Bielorrusia "por su papel en el asalto a Ucrania" ordenado esta mañana por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Lideres dudan si sancionar con retirar Swift

Por su parte, los líderes de la Unión Europea impondrán nuevas sanciones a Rusia, congelando sus activos, deteniendo el acceso de sus bancos al mercado financiero europeo y apuntando a los "intereses del Kremlin" por su "bárbaro ataque" a Ucrania, dijeron el jueves altos funcionarios.

Sin embargo, se dio a conocer que la sanción de cortar el acceso de Rusia al sistema mundial de pagos interbancarios Swift aún es poco probable.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió prohibir la plataforma bancaria a Rusia como sanción.

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

“No seré diplomático en esto. Todos los que ahora duden de si se debe prohibir a Rusia SWIFT deben comprender que la sangre de hombres, mujeres y niños ucranianos inocentes también estará en sus manos. BAN RUSIA DESDE SWIFT”

Aunque muchos banqueros han restado importancia a Rusia en sus operaciones, el país está estrechamente vinculado a la economía europea.

Por su parte Joe Biden, presidente de Estados Unidos, señaló que no impondrá, de momento, una prohibición del uso del sistema bancarios Swift, pero en caso de que ala tensión aumente, se tomarán las medidas necesarias.

Rusia es el quinto socio comercial de la Unión Europea, con una cuota de comercio del 5 por ciento, según los datos. En el caso de EU, el comercio con Rusia representa menos del 1 por ciento del total.

Algunos de los principales ejecutivos de la banca de la región se han mostrado más preocupados por los posibles efectos secundarios de la crisis.

¿Qué es Swift?

La Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) es un sistema financiero utilizado a nivel global el cual es utilizado por más de 11 mil instituciones financieras para poder hacer trasferencias. Esta aplicación es importante pues es esencial para las finanzas mundiales por la amplia cobertura en más de 200 países.

Si se retirara SWIFT de Rusia, complicaría el envío de dinero dentro y fuera del país, complicando el funcionamiento de las instituciones financieras, además de detener el intercambio de recursos entre empresas rusas y sus clientes extranjeros, especialmente en exportaciones de petróleo y gas.

Swift tiene su sede en Bélgica y se rige por una junta directiva formada por 25 personas, entre las que se encuentra Eddie Astanin, presidente del consejo de administración del Centro de Compensación de Contraparte Central de Rusia. Se describe a sí misma como una "utilidad neutral", está constituida conforme a la legislación de Bélgica y debe cumplir la normativa de la Unión Europea.

Con información de EFE y AFP