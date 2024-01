Liga Sindical obtiene representación gremial en Teklas Automotive en Aguascalientes

La Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM) obtuvo la representación gremial en la empresa Teklas Automotive Mexico, planta en Aguascalientes. Compartió elecciones con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y ganó con 136 votos a favor contra 53.

Teklas Automotive México es una empresa turca que diseña, desarrolla y fabrica sistemas de fluidos para líneas de calefacción y refrigeración para la industria automotriz, con instalaciones de producción en ocho países.

Actualmente surte pedidos de empresas como Audi, Wolkswagen, Mercedes y BMW, dice en entrevista Rocío Guadalupe Martínez Lara, delegada sindical de la LSOM.

“La lucha por una opción gremial independiente, democrática y que surgió desde el seno de los trabajadores no ha sido fácil. Lograr la representación de los 429 trabajadores de la planta en Aguascalientes, se hizo no obstante las amenazas, sobre todo a las jóvenes trabajadoras por parte de la empresa de que no votaran porque se les quitarían las prestaciones”, añadió.

Gracias a la queja interpuesta ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, se reinstalaron a dos de los cuatro trabajadores despedidos por buscar otros organismos gremiales.

“Persiste el acoso, la intromisión de la empresa en asuntos sindicales, los gritos y malos tratos desde el Jefe de Producción hasta de la responsable de Recursos Humanos. Sobre todo en el Departamento de Ensamble donde la mayoría somos mujeres”, añadió.

Del mismo modo, la delegada abundó en que “para los turcos, las mujeres no tienen derechos. Y el jefe de Producción, el señor Ozturk, piensa que está en su país y a punta de gritos quiere que saquemos el trabajo, aún cuando no hay materia prima”.

“Grita, maltrata, exige producción cuando no hay materia prima para la elaboración de mangueras para refrigeración y calefacción de los automotores”, dijo.

"No habla mucho español pero sí ofende y dice: ¡Mexicano, mentiroso! ¡Mexicano, solo dormir! ¡Mexicano, solo cerveza! (...) se expresa muy mal de nosotros, sobre todo de las mujeres, porque a los hombres no les grita”.

“E igual de déspota y grosera es la encargada de Recursos Humanos, Ana Cristina Hernández”, comentó por separado, la secretaria general de la Liga Sindical Obrero Mexicana, Julieta Mónica Morales.

“Siguen igual que antes de que se interpusiera la queja por violaciones, acoso y hostigamiento a las y los trabajadores de Tekla Automotive en Aguascalientes. No quieren entender que están en México y no en Turquía”, aseguró.

“Y la encargada de Recursos Humanos, aunque es mexicana es muy grosera con las y los trabajadores. No hay ningún cambio. Los turcos en esta empresa tienen una forma muy agresiva de tratar al personal”, enfatizó.

No habrá sindicato en Tekla

Ambas entrevistadas coincidieron por separado en que la lucha de la LSOM es por lograr mejores salarios y por el respeto, ante todo a los derechos humanos y laborales de sus agremiados. “La Liga se formó para hacer una diferencia entre los sindicatos”, expresaron a El Sol de México.

De la lucha interna dentro de la planta de Tekla en Aguascalientes, expusieron que después de la queja interpuesta ante el MLRR, surgieron la CTM y CATEM. Desapareció la CTM pero la empresa dio todas las facilidades a CATEM como sindicato de empresa.

“Todo fue obstruir la labor de la Liga para convocar a votar a los compañeros: desde regalos de despensas, hasta amenazas de quitar prestaciones si votaban, sobre todo a las jóvenes trabajadoras”.

También luchamos para que haya pago de utilidades. “siempre argumenta la empresa que no tuvo utilidades. Sí acaso hay un bono de 300 a 400 pesos”, dijo la delegada Rocío Guadalupe Martínez.

Para la votación se dieron todas las facilidades a CATEM porque la CTM desapareció. “Hubo escasa votación por el miedo que les infundió la empresa a las y los compañeros por el hostigamiento laboral”.

“Aun así, la Liga obtuvo 136 votos a favor para ganar la representación gremial contra 53 de CATEM, de un total de 429 trabajadores de la planta”.

¿Cómo tomó la empresa este triunfo?

Ayer el señor Ozturk, muy molesto dijo que este resultado no se lo esperaba, porque en la empresa no va haber sindicato, y recordó que la esposa del CEO el señor Nevy, había muerto en un altercado sindical.

¿Y otras violaciones?

Siempre negaban vacaciones. Eran permisos. Ahora si solicitas un permiso te dan vacaciones forzosas. Es el caso de una chica que pidió licencia para amamantar a su bebé le dieron vacaciones forzosas, refirió Rocío Guadalupe Martínez, delegada sindical de la Liga Sindical Obrero Mexicana.