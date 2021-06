Lista de factureras acumula 693 empresas

En lo que va del año, ya son 693 empresas que se suman a la lista de empresas que simulan operaciones ante el fisco, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con 19 oficios emitidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la dependencia a cargo de Arturo Herrera identificó a estas 693 empresas por emitir comprobantes fiscales sin contar con capacidad para prestar los servicios o producir y comercializar los bienes que han facturado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes", se lee en estos oficios.

Dichas empresas se fueron sumando desde el 22 de febrero y hasta el 8 de junio de 2021 y contaron con un lapso de 15 días hábiles para manifestar pruebas y alegatos como defensa en contra de las irregularidades detectadas por las autoridades fiscales y hacendarias, previo aviso de presunción de irregularidades en sus operaciones.

Sin embargo, ninguna de estas empresas presentó alguna defensa o pudo desvirtuar que simulaban operaciones, o bien, que emitían facturas apócrifas, por lo que se les incluyó en esta lista de empresas factureras, también llamadas fantasma o fachada y que sirven para lavar dinero o evadir responsabilidades ante el SAT.

"En virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas", señaló Hacienda en el DOF.

En estos mismos seis meses, la Secretaría de Hacienda también emitió seis oficios para notificar a 488 empresas que se encontraban en el supuesto de simulación de operaciones y sólo cuatro empresas pudieron desvirtuar mediante pruebas que no simularon operaciones sin sustento en las observaciones de las autoridades fiscales y hacendarias.