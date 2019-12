Los 5 consejos para que no malgastes tu aguinaldo

Ya viene el pago de aguinaldo y con él las desenfrenadas compras decembrinas, pero antes de que te quedes sin un peso, te queremos dar algunas recomendaciones.

No te dejes llevar por la mercadotecnia y toma en cuenta algunos de consejos que dan las instituciones financieras.

Finanzas Bajón económico no quita las ganas de gastar en Navidad a mexicanos

1- No gastes más de lo que realmente ganas : Las tarjetas de crédito también son una tentación durante estas fechas, las cuales usamos regularmente para compras de grandes cantidades, pensando que tal vez los podemos pagar con los aguinaldos, pero muchas veces no es así. Ten cuidado de no adquirir más compromisos financieros, si realmente no ganas ese dinero.

2 -No gastes dinero que aún no recibes : Ten cuidado con tus compras. No hagas planes con el dinero que aún no tienes, espera un poco hasta contar con todo lo que recibirás y a partir de ello realiza un plan de gastos.

3- Invierte tu aguinaldo : Cuando queremos ahorrar, muchas veces guardamos el dinero en un cajón, en el colchón o escondido en la alacena, pero así el dinero no se va a multiplicar. Si de aguinaldos te dan una buena suma de dinero, mejor busca guardarlo en algún banco, con el fin de que te deje alguna ganancia.

4- Prepárate para gastos inesperados : Es importante estar preparados para alguna urgencia. Destina una parte de tus aguinaldos en un fondo de emergencia, que puedas utilizar en caso de necesitar alguna intervención quirúrgica o si se presenta algún accidente. Así, no te toma desprevenido y no tendrás que endeudarte para salir de ese problema.