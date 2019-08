Los banqueros debemos hacer más, dice Hank González

Los empresarios, pero en especial los banqueros, “debemos asumir un mayor compromiso social”, dijo ayer Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte.

“Pasemos de ser las mejores empresas de México a ser las mejores empresas para México”, expresó en el marco de la octava edición del Foro Estrategia Banorte 2019.

El reto social de las empresas en México son la pobreza y la exclusión. No basta invertir, generar empleos y pagar impuestos, la banca debe estar comprometida con la inclusión de todos los mexicanos en el sistema financiero, dijo el empresario.

Recordó que en México existen poco más de nueve millones de personas en extrema pobreza y menos de la mitad de la población tiene una cuenta bancaria.

Al inaugurar el foro, Marcos Ramírez Miguel, director de la institución financiera, refirió que en el país y en el mundo hay un debate enfocado al aspecto social, por lo que el banco quiso retomar la discusión este año. “Qué podemos cambiar como empresarios para así luego cambiar a nuestro país”, es el reto que lanzó en la presentación del evento.

Los empresarios tienen dos objetivos: el primero, sus resultados, ámbito en el que destacó que Banorte lleva cuatro años creciendo a doble dígito. El segundo debe ser asumir un genuino crecimiento social.

En el primer día del foro, Hank González conversó con Sophia, la primera robot humanoide con una ciudadanía en el mundo, a quien otorgó una tarjeta de crédito convirtiéndola así en una nueva “cliente” (simbólica) de Banorte.

Carlos Hank le preguntó a Sophia cuál era su banco favorito, pero ella contestó: “Algo me dice que debería decir Banorte, pero yo elegiría el que da el mejor servicio. Yo no estoy escogiendo un favorito, así que por favor no me preguntes más”.

Sophia dijo que la robotización de empleos no debe preocupar a los humanos. “No sé por qué a los humanos les asusta que los robots tomen los trabajos más tediosos y peligrosos. Lo que estamos haciendo es que los humanos hagan lo que los robots no pueden”, respondió la humanoide a una pregunta de Carlos Hank.

Sophia mencionó que ha escuchado de políticos en México combatiendo la corrupción en los gobiernos, lo que espera que hagan por más tiempo.

Hoy acudirán al foro autoridades como el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León; las secretarias del Bienestar, María Luisa Albores; del Trabajo, Luisa María Alcalde; y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En el cierre del evento estará el presidente Andrés Manuel López Obrador.