Los dados sobre el NAIM no estarán cargados y seremos objetivos: Jiménez Espriú

El ingeniero Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes acudió a una reunión de trabajo con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde informó que la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México guardará toda imparcialidad y aunque no está contemplada en la ley, no es ilegal; afirmó que, pese a los pronunciamientos de los virtuales funcionarios lopezobradoristas que se reunieron ayer, miércoles, con comuneros de Atenco, habrá imparcialidad en la consulta para el distinto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El 28 de octubre será la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto / Foto: Ulises Bravo

“Lo que el presidente (electo) ha dicho es que va a atender la opinión de la comunidad nacional (…), él no va emitir (ningún juicio) ni yo tampoco, porque me encargó el licenciado que fuésemos imparciales. Lo más objetivos posibles es lo que estamos tratando de hacer y vamos a hacer la consulta justamente con esos indicadores: objetividad, claridad, trasparencia, datos mesurables para que no haya ninguna duda de que lo que estamos preguntando se sostiene y datos duros”, indicó.

Te puede interesar: Haremos una cirugía mayor al AICM para resolver saturación aérea: Jiménez Espriú

Asimismo, descartó que la consulta sea ilegal, aunque no esté contemplada en la ley, “es una consulta porque el presidente electo ha dicho voy a tomar la decisión que me dé el pueblo”; afirmó también que no habrá dados cargados y prevalezca la objetividad.

Foto: Cuartoscuro

“Los dados no estarán cargados y seremos objetivos “, dijo el próximo titular de Comunicaciones y Transportes"

El día de ayer miércoles en un encuentro entre diversos funcionarios del virtual gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el diputado capitalino Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que, “El aeropuerto es un enorme error desde cualquier ángulo”.







¡Entérate!

Finanzas Continuar la construcción del NAIM es la mejor opción: CCE

Finanzas Santa Lucía y AICM son incompatibles: ingenieros militares