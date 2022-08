Salieron de la subcontratación 3 millones de trabajadores, asegura Luisa María Alcalde

A un año de acabar con la práctica corrosiva, corrupta de la subcontratación, 3 millones de personas trabajadoras salieron de este esquema y son reconocidos por sus verdaderos empleadores. Esto significó incrementos en el salario del 20% y del 109% en reparto de utilidades, afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.

En el marco del evento de entrega del Certificado ISO-9000 a los Tribunales Laborales del Estado de México, manifestó que “de esos 3 millones de trabajadores, cien mil son de esta entidad”.

Comentó que en los sectores de servicios, turismo, en los bancos en donde había mucha subcontratación “hoy ya está esta regularización”.

También menciono que siguen en la STPS “en un proceso de vigilancia, porque tampoco falta la empresa que ha desatendido la nueva legislación, pero ya son pocos los que están en ese incumplimiento. Siempre tenemos vías de denuncia y acudimos como autoridad, para en su caso, iniciar procesos de sanción”.

Sostuvo que en lo general hay cumplimiento a este nuevo ordenamiento. “Cuando se identifica que alguna empresa no cumple, se aplica la ley. Antes no pasaba nada. Hoy hay sanciones. No solo en la Ley Federal del Trabajo sino que se considera también como defraudación fiscal la subcontratación de personal”.

Y recordó que hay consecuencias en lo penal a través de la Procuraduría fiscal y también en lo laboral. Ya son en ambos terrenos.

En otro tema, la titular de la STPS, recordó que el próximo 3 de octubre, el nuevo Sistema de Justicia Laboral estará vigente en toda la República. “Esto quiere decir que cierran las puertas las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las abren los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales”.

En esta última etapa son 11 los Estados que concentran la mayor actividad económica y también conflictividad los que se suman a la tercera y última etapa de este sistema.

Refirió que se espera que se comporten como el resto del país, donde los conflictos laborales en un 70% se resuelven vía la conciliación en los Centros referidos. Y los que llegan a los Tribunales se resuelven en un promedio de entre 6 y 7 meses.

Antes, un juicio en la Junta de Conciliación tardaba en promedio entre 4 y 6 años. “Ahora lo resolvemos en menos de 45 días. ”Nada que ver con el sistema anterior. Ahora tiene que acudir el trabajador y los empleadores. Nos quitamos a los famosos coyotes, la trampa que estaba muy presente en los juicios laborales”, dijo.

Señaló que con las nuevas obligaciones en materia de libertad y democracia sindical, para tener sindicatos auténticos, que atiendan las necesidades de los trabajadores, todo esto va a llevar a tener mejores negociaciones en lo salarial y en lo contractual.

“Ya vemos como sindicatos fuertes sacan revisiones salariales más altas que en el pasado”, aseguró Alcalde Luján.