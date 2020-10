¡No más Malboro! Philip Morris se despide de sus cigarros en México

El mundo Malboro llegará pronto a su fin, esto tras la decisión de Philip Morris México, que anunció el inicio de una transición para eliminar sus ya famosos cigarros.

Lo anterior tiene como objetivo deshacerse del humo que producen los cigarrillos en el país y para ello desarrollará productos alternativos de consumo de tabaco como IQOS para impulsar a los fumadores a tener una mejor calidad de vida.

Con la frase “Adiós: Elige el cambio”, es como la empresa busca promover esta campaña que busca llegar al 2030 con nuevos productos que sean menos dañinos para la salud del consumidor.

Foto: iqos.another.co

“Somos conscientes de que la mayor contribución que podemos hacer es disminuir el daño asociado al consumo de los productos que vendemos, y esa es la razón por la que estamos comprometidos incondicionalmente con reducir el riesgo causado por fumar, tanto a los fumadores adultos como a los no fumadores que los rodean.

Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”, dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México.

La llegada de IQOS

Fue hace un año cuando el dispositivo de IQOS llegó al país, lo que resultó en 26 mil mexicanos que cambiaron sus cigarrillos por este producto.

Foto: IQOS MX

IQOS es un dispositivo electrónico que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, lo que permite experimentar el sabor a tabaco real sin generar fuego, humo o ceniza. Al calentar el tabaco, se libera la nicotina, la cual es adictiva y no está libre de riesgo.

“Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas”.

"Futuro libre de humo"

De acuerdo con la empresa, ya son 80 mil personas en México las que están interesadas en cambiar por este tipo de alternativas, que resultan más benéficas para su salud.

Foto: IQOS MX

La meta de la empresa es poder lograr un futuro libre de humo construyendo una nueva categoría de productos libres de éste que, si bien no están libres de riesgos, son una opción mucho mejor que seguir fumando.

"Queremos tener un impacto positivo en los 14.9 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030·".

