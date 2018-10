Martín Orozco espera que AMLO reflexione sobre la cancelación del NAIM

Detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si tendría repercusiones económicas en estados como Aguascalientes que tienen una alta actividad y desarrollo industrial, afirmó el gobernador Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció que la determinación tomada por Andrés Manuel López Obrador causa temores justificados entre los inversionistas por la forma en que se vislumbra serán tomadas las decisiones durante los próximos años.

“Cualquier inversionista que ve decisiones de este tipo sí le piensa. Nosotros estamos tratando de generar la confianza en el estado, que es lo que nos toca y a influir lo más que se puede a nivel federal”, expuso.

El tema central, insistió, es el mensaje que se envía a los mexicanos en torno al manejo de decisiones importantes que un gobierno está facultado y obligado a tomar.

Confío no obstante que quien encabezará los esfuerzos del Gobierno de la República a partir del próximo 1 de diciembre reflexione sobre este particular y que los encuentros y reuniones que ha programado con dirigentes de cúpulas empresariales le permitan realizar un análisis a fondo de las consecuencias que tendrá no concluir la terminal aérea de Texcoco.

“Ojalá que haya una reflexión, que las cámaras y organismos empresariales tengan un diálogo con el señor presidente electo para poder reflexionar sobre la decisión”, refirió el mandatario local.

Se espera que en el transcurso de los próximos días se cite a una reunión emergente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), desde donde se emitirá un posicionamiento conjunto.