ABM llama a precandidatos a la Presidencia a su convención

La Asociación de Bancos de México (ABM), ya invitó a los precandidatos a la Presidencia de la República a su próxima convención bancaria, y en donde espera escuchar las propuestas de los diferentes aspirantes a la máxima investidura del país.



En este sentido, el presidente de la asociación, Marcos Martínez Gavica, informó que hasta el momento todos los precandidatos han externado su interés en participar en la reunión que tendrá lugar del 8 al 9 de marzo en Acapulco, Guerrero.

"Les hemos invitado sin decirles todavia como es el formato no que esperamos ni de qué se va hablar, tenemos ganas de que nos acompañen y nos compartan sus ideas, todos nos han comentado que tienen interés; pero no les hemos puesto finalmente que hay por lo tanto no nos han contestado por escrito pero pensamos que en ambos lados está el interés en que así suceda", afirmó.

En conferencia de prensa, el banquero afirmó que este año se aprecia mejor que el 2017, con todo y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y del proceso electoral, ya que el ciclo económico en México se ha separado del proceso político y además del arrastre positivo que implicará la reforma fiscal de Estados Unidos en su economia y por lo tanto en la mexicana.

"Y en el 2018 esperamos un año bueno, un mejor año porque la economía mexicana va bien, porque la economía de Estados Unidos en el corto plazo va a tener un muy buen comportamiento como se vio en el crecimiento de las manufacturas y sus exportaciones, entonces habrá incertidumbre pero será un buen año y la banca va bien", dijo.

Por lo anterior, pronosticó que la colocación de crédito seguirá al alza a lo largo de este año, incluso muy por arriba del ritmo de crecimiento que experimentará la economía mexicana, que a decir de la Secretaría de Hacienda será de entre 2.0 y 3.0 por ciento.