EU tendrá nueva bolsa de valores de bajo costo... ¿y Wall Street?

El mercado estadounidense está a punto de darle la bienvenida a una nueva bolsa de bajo costo que busca competir con el Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

La bolsa llevará el nombre Members Exchange (MEMX) y será controlada por entidades bursátiles como Morgan Stanley, Fidelity Investments y Citadel Securities.

En un comunicado conjunto, las empresas señalaron que este mercado buscará aumentar la competencia, mejorar la transparencia de las operaciones, así como reducir los costos fijos y simplificar el comercio con acciones en Estados Unidos.

A estas empresas se suman Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab, E*TRADE Financial, TD Ameritrade Holdings, UBS y Virtu Financial, quienes controlarán y financiarán este nuevo mercado.

El objetivo de MEMX es proveer a los inversionistas y corredores de bolsa mejores tarifas, pues una de las quejas recurrentes en los últimos años son las altas tarifas cobradas por las bolsas estadounidenses.

Las tres principales bolsas de Estados Unidos, el Dow Jones, Nasaq y NYSE, son señaladas por cobrar tarifas por la recepción de los datos que usan los corredores para supervisar el cambio en el precio de las acciones, entre otros precios que encarecen las transacciones bursátiles.

En estados Unidos, seis de cada 10 ciudadanos tienen inversiones en el mercado bursátil, por lo que el nuevo mercado puede beneficiar a una buena parte de la población de ese país.

Members Exchange ofrecerá un modelo simple de operaciones con tipos básicos de órdenes y la última tecnología, y representará los intereses de la base de clientes colectiva de sus fundadores, compuesta por minoristas e inversores institucionales.