Mercedes Benz y BMW crearán autos autónomos

Las marcas BMW Gruop y Daimler AG (la matriz de Mercedes- Benz), que tradicionalmente son rivales en el mercado automotriz de lujo, acaban de anunciar una alianza para desarrollar tecnología en conducción autónoma.

Esta alianza tiene un valor de mil 150 millones de dólares que se dedicará a acelerar el desarrollo de vehículos de este tipo para llevar al público los niveles 3 y 4 de autonomía a mediados de la próxima década, así como una meta de impulsar opciones de movilidad.

Esta alianza generará cinco empresas que serán manejadas por ambas marcas de lujo. La primera de ellas, es Reach Now, que se dedicará a servicios multimodales.

Se sumará Charge Now para cargas de autos eléctricos, seguida de Free Now para servicios de taxi estilo Uber, Park Now para servicios de estacionamiento, y, finalmente, Share Now para un servicio de autos compartidos.

Cada empresa tendrá su propio director ejecutivo, y los dos fabricantes de automóviles tendrán una función similar a la de los accionistas que supervisarán la estrategia, sin interferir en las operaciones de las compañías.

Según un comunicado conjunto de las empresas alemanas, en un principio, el enfoque se centrará en avanzar en el desarrollo de tecnologías de nueva generación para la asistencia al conductor, conducción autónoma en autopistas y para estacionamiento automático.

Para consolidar la alianza, las empresas firmaron un Memorandum de Entendimiento, en el que las automotrices consideran que su asociación es una cooperación estratégica de largo plazo y apuestan por traer a la realidad a las tecnologías del próximo nivel a mediados de la próxima década.

“A medida que continuamos con nuestra estrategia, estamos combinando la experiencia de dos líderes en tecnología. En BMW Group, las asociaciones a largo plazo dentro de una plataforma flexible, escalable y no exclusiva son fundamentales para avanzar en la industrialización de la conducción autónoma. La combinación de la experiencia clave de nuestras dos compañías aumentará nuestra fuerza innovadora y acelerará la difusión de esta tecnología ", dijo Klaus Fröhlich, miembro del Consejo de Administración de BMW AG para Desarrollo.

Ola Källenius, miembro del Consejo de Administración de Daimler AG, responsable de Group Research y Mercedes-Benz Cars Development, dijo: "La conducción autónoma es una de las tendencias más revolucionarias para nosotros en este momento, y todo Daimler Group está trabajando muy duro en eso”.

Abundó que en Daimler la principal prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios de sus unidades.

“Queremos desarrollar un sistema global confiable que ofrezca un valor agregado notable para los clientes en lugar de soluciones individuales e independientes.

Trabajando con los socios adecuados, queremos hacer avances significativos en la mejora del rendimiento de esta tecnología y llevarla de forma segura a la carretera”, detalló.