Mexicanos usan las tarjetas una vez al mes

Los mexicanos utilizaron su tarjeta de débito una vez al mes para realizar pagos en puntos de venta durante 2017, lo que ubica al país entre los últimos lugares de América Latina en el uso de plásticos.

Según el Informe Minsait Tendencias en Medios de Pago, elaborado por Indra, en 2017 una persona que cuenta con un plástico de débito pagó 13 veces al año su tarjeta en lugares físicos, dato que contrasta con el de naciones como Costa Rica o Chile, donde el promedio alcanzó 42 usos al año.

Cuando se trata de una tarjeta de crédito, la historia no es diferente, pues aunque el uso aumenta a 28 veces al año, México es ampliamente superado por República Dominicana, con 41 pagos en puntos de venta, y Costa Rica con 61 veces.

El reporte de Indra señala que aunque hay una tendencia a un menor uso del efectivo, todavía se ocupa en nueve de cada 10 transacciones.

México busca reducir el uso de efectivo para incrementar la formalidad fiscal, combatir el lavado de dinero y mejorar la seguridad en las transacciones, a través de iniciativas como el Cobro Digital (CoDi), impulsado por el Banco de México, mismo que entrará en vigor a finales de este mes.

Este esquema permite pagos y cobros mediante la lectura de códigos QR, a través de las aplicaciones para dispositivos móviles de los bancos que tienen presencia en el país.

El 20 de agosto, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, aseguró que Cobro Digital (CoDi) ya es una realidad operativa y que está listo para arrancar el 30 de septiembre, aunque para el funcionario y para Citibanamex, el uso generalizado del sistema es el reto central.

FUENTE: Informe Minsait Tendencias en Medios de Pago / Gráfico: Rodolfo Gómez

“Puedes construir un coche, pero si no hay gasolinerías o no hay carreteras, no se puede usar. Una vez que pase la parte tecnológica, el tema que se nos viene como industria es la adopción. Ahí hay unos retos que todavía tenemos que trabajar de forma conjunta para ver cómo los abordamos”, señaló Mauricio Scwartzmann, director de Pagos Digitales de Citibanamex.

Según el informe elaborado por Indra, el pago a través de los códigos QR, así como el uso de las billeteras electrónicas serán los instrumentos que tendrán mayor crecimiento en el corto plazo.

El estudio detalla que además de usar poco los plásticos, el monto de las compras también es bajo en comparación con otras naciones de América Latina.

Los pagos con tarjetas de débito alcanzaron en México un promedio de 520 pesos.

En este sentido, el ticket de compra nacional está por debajo de naciones como la República Dominicana (mil 60 pesos), Perú (mil 420) o Colombia (mil 760).