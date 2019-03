México avanza en eliminación del uso de efectivo: Ryan Mclnerney

México ha avanzado en la eliminación del uso de efectivo, consideró, el presidente de VISA InternacionalInsistió que aun hace falta mayor infraestructura para mejorar la cobertura de la banca en el país.

El presidente de VISA Internacional, Ryan Mclnerney, consideró que México ha avanzado en la eliminación del uso del efectivo y se impulsan cambios que en el futuro puedan poner al país en mejores condiciones económicas, sin embargo, se debe trabajar en mayor infraestructura para aumentar el alcance de la banca.

Durante su ponencia dentro de la 82 Convención Bancaria en Acapulco, Ryan Mclnerney, señaló que, en países como China, los ancianos de 60 a 80 años realizan sus actividades a través de su teléfono inteligente, por el contrario, en México, no sucede así y son más los jóvenes quienes se interesan en los dispositivos, mientras que los adultos mayores, utilizan los métodos tradicionales en la banca.

Veo a México impulsar la inclusión, se debe eliminar la utilización del efectivo, se está haciendo un buen trabajo en este país para reducir el efectivo, esto funciona porque se debe utilizar la tecnología, las aplicaciones y para eso se necesita mayor infraestructura para llegar a una economía desarrollada.

Insistió que el uso del efectivo no va a desaparecer si no se garantiza mayor infraestructura, es decir, que en las zonas más alejadas haya servicio de internet para que las aplicaciones en los teléfonos se puedan utilizar, además de cajeros y sucursales bancarias que ofrezcan los servicios a los ciudadanos, que no lo tienen, particularmente en México.

Aplaudió el sistema de Cobros Digitales (CoDi) que comenzó a aplicarse en México, porque esto permitirá que más negocios puedan realizar cobros a través de los teléfonos inteligentes y los clientes pagarán con mayor seguridad, además habrá inclusión financiera y se elimina la utilización del efectivo.