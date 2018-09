México debe estar listo para pacto con EU si Canadá no logra entrar al TLCAN : Ildefonso Guajardo

El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo el miércoles que espera que Estados Unidos y Canadá alcancen un acuerdo en el marco del TLCAN, pero que de no ocurrir, México deberá estar listo para un pacto bilateral con Washington.



"Nos interesa mucho el acompañamiento de Canadá en este proceso, y su trilateralidad (del TLCAN) es ya un gran activo", dijo Guajardo el miércoles.

"Si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no hay acuerdo, México tiene que tomar el siguiente paso, alcanzar (...) un acuerdo bilateral, si es necesario", agregó.

La principal negociadora de Canadá en el diálogo bilateral para modernizar el TLCAN, Chrystia Freeland, se reunió hoy en Saskatchewan con el primer ministro Justin Trudeau para entregar su reporte personalmente sobre el momento en el que se encuentran las negociaciones.

Las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos llegaron a un punto difícil la víspera en Washington, que Freeland tuvo que volar de regreso para hablar personalmente con el primer ministro Trudeau.

A pesar de que Freeland describió la reunión del martes con sus contrapartes estadunidenses como “cordial y productiva” su estancia de un día muestra la tensión que existe en la mesa bilateral, según información publicada este día en medios canadienses.

Tres son los principales puntos de fricción entre los dos socios comerciales de Norteamérica: el control canadiense de la producción y precios de lácteos; el mecanismo de resolución de controversias (Capítulo 19); y la industria cultural.