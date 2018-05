México, entre los países más afectados por malware Wanna Cry

A casi un año de analizar el ataque cibernético Wanna Cry, el cual el 12 de mayo de 2017 logró afectar a más de 200 mil sistemas en 150 países, Kaspersky Lab informó que México se ubicó en el lugar número 11 de los países más afectados por el virus.

La empresa de seguridad informó en un comunicado que la nación más afectada fue Rusia, con 33.64 por ciento de las empresas atacadas, seguida por Vietnam, con12.45 por ciento; e India, con 6.95; mientras que en América Latina, Brasil ocupó la sexta posición, con 4.06 y México la undécima, con 1.59 por ciento.

Explicó que la novedad en este ataque fue la forma de propagación, usando el exploit EternalBlue, la cual instalaba, a través de Internet la puerta trasera DoublePulsar, utilizada para inyectar código malicioso sin requerir de interacción alguna con los usuarios.

Una vez que los equipos eran infectados, WannaCry cifraba la información y extorsionaba a las víctimas, solicitándoles pagar un rescate para recuperar su información.

La firma resaltó que Wanna Cry mostró lo fácil que era explotar una vulnerabilidad conocida para el sistema operativo Microsoft Windows, y pese a que el parche ya estaba disponible muchos administradores de sistemas se dieron cuenta que su red estaba expuesta cuando ya era tarde.

El director del Equipo de Investigación y Análisis para Kaspersky Lab América Latina, Dmitry Bestuzhev, comentó: “la lección de Wanna Cry es que un virus puede causar daños reales, hasta pérdidas de centenares de millones de dólares. Estas ya no son consecuencias aisladas de ataques dirigidos de alto perfil sino de ataques simples que afectan al mayor número de víctimas posible".

Explicó que las empresas deben tener presente que todos están en peligro y por ende sus negocios y sus activos corren un gran riesgo, alertó.

De acuerdo con estadísticas de Kaspersky Lab, el 65 por ciento de las empresas afectadas por ransomware en 2017 perdió acceso a una cantidad significativa de datos o incluso a todos sus datos; además, una de cada seis de las que pagaron el rescate nunca recuperó su información.

De ahí que con el propósito de hacerle frente a la creciente amenaza que representa el ransomware alrededor del mundo, los expertos de Kaspersky Lab recomiendan a las empresas verificar que se ha instalado el parche de Microsoft que corrige esta vulnerabilidad en específico y asegurarse de instalar las actualizaciones de seguridad que resuelvan vulnerabilidades en el futuro.

Así como instalar una solución endpoint como Kaspersky Endpoint Security, que gracias a su herramienta Endpoint Detection Response (EDR) busca de manera proactiva a los adversarios y detiene las amenazas antes de que puedan causar daños costosos.

Además, realizar el respaldo de datos a menudo, incluso, si se encuentra en una situación donde sus archivos han sido cifrados, ya que la llave para descifrarlos puede estar disponible en unos días y así podrá recuperarlos.

Resalta que en caso de sufrir la infección de ransomware en sus equipos, la recomendación es no pagar el rescate.

Asimismo, se insta a las empresas a consultar desde un equipo no infectado la página de la iniciativa No More Ransom, proyecto que reúne a proveedores de seguridad y agentes de la ley para rastrear e interrumpir las actividades de las grandes familias de ransomware, además de ayudar a las personas a recuperar sus datos y socavar el lucrativo modelo comercial de los delincuentes.