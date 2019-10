México es el primer socio comercial de EU, aún sin ratificación del T-MEC

CANCÚN. México se convirtió ya en el primer socio comercial de Estados Unidos, aun sin haberse ratificado el acuerdo conocido como T-MEC, y hay interés de incrementar el comercio y la inversión en el país, declaró Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México.

“Cuando yo era jóven en los años 70 y 80 la economía mexicana era cerrada y México ha llegado a ser el socio comercial número uno de Estados Unidos este año. Es realmente increíble”, dijo durante la 17 edición del México Cubre de Negocios Business Summit.

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de ese país, en agosto México acumuló ocho meses como principal socio comercial de la Unión Americana. Entre enero y ese mes, el comercio total entre ambas naciones fue de 441 mil 208 millones de dólares, un monto con el que superó el intercambio que tiene Estados Unidos con Canadá y China.

Hay muchas oportunidades para incrementar el comercio y la inversión hacia el mercado mexicano. “Estados Unidos tiene inversionistas interesados en el país”, aseguró el diplomático.

El gran desafío en materia comercial actualmente es promover la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte los congresistas estadounidenses.

“Como administración estadounidense estamos trabajando con los congresistas, nuestro secretario y el encargado de asuntos comerciales está en contacto continúo con los demócratas y republicanos”, comentó el abogado.

La administración de Donald Trump está tratando de hacer todo lo que se pueda para asegurar la ratificación del TMEC, un acuerdo que será un ganar-ganar para todas los mercados, aseguró el diplomático ante empresarios y funcionarios mexicanos.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que habrá un muro digital para frenar la migración, así como una integración comercial, inversión, cultural y hasta deportiva.

“Para el ciudadano común de Estados Unidos y México, Norteamérica es una región geográfica. Por ejemplo los mexicanos ven las películas y música estadounidense, en Estados Unidos no hay ninguna ciudad ni un pueblo que no tenga un excelente restaurante mexicano ni que no coman tacos”, comentó el funcionario.

El economista adelantó que la integración llegará hasta el beisbol, porque la idea es que haya dos equipos mexicanos en las grandes ligas.

Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), pidió a las empresas mexicanas voltear a América Latina y a Europa.

“Mientras no se apruebe el T-MEC no sabemos dónde está el balón, pero tenemos confianza en que se pueda cumplir (su ratificación) para seguir consolidando la posición (de México ante el mundo)”, manifestó el empresario y dueño del Club de Futbol Toluca.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) planteó a los empresarios mexicanos diversificar sus negocios, así como ver otros mercados como la Unión Europea y otros países de América Latina.

“El comercio internacional se está transformado, y debemos mejorar la situación del TLCAN, ser proactivos y ser ganadores en un ambiente con factores a nuestro favor, como la cercanía a mercados complementarios, que se constituye en un mercado de valoración”, comentó.

La diversificación geográfica de las exportaciones debe ser prioritario con la Unión Europea, el segundo mercado a nivel mundial, agregó.

“Debemos mejorar la situación que vivimos del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), debemos ser proactivos en un ambiente en el que tenemos muchos factores a nuestro favor. Adicional a la ratificación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), debemos analizar a profundidad la relación con el resto de los mercados; de manera prioritaria la Unión Europea”, agregó el artífice de la expansión de la cerveza Corona por el mundo durante la panel ¿Qué significa el nuevo panorama de comercio internacional para la economía de México?