México necesita mayor equidad en ingreso: ABM

En medio de oportunidades comerciales y ante las previsiones de una desaceleración económica a nivel global, el país necesita hacer cambios estructurales para fortalecer la economía y aprovechar su potencial de crecimiento a largo plazo, aseguró Daniel Becker Feldman, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Estos cambios no serán inmediatos ni sencillos de lograr, pero deben hacerse tarde o temprano. Además, tiene que resaltarse que la banca está del lado de la sociedad y no en contra, aseguró el directivo, quien el próximo 16 de marzo entregará la presidencia de la ABM a Julio Carranza, presidente del Consejo de Administración de BanCoppel.

En entrevista con El Sol de México, previo a la 86 Convención Bancaria, Becker Feldman reconoció que el cambio local más importante es la forma en que se distribuye la riqueza y cómo eso puede contribuir al bienestar de la población, y por ende al crecimiento económico del país. “Cuando hay crecimiento económico no se distribuye de forma equitativa, creo que uno de los temas que tenemos que trabajar como banca, como sociedad, país y política pública, es que el crecimiento venga acompañado también de mayor equidad. Yo creo que nadie en este mundo está en contra de que tengamos un país más justo y con menores brechas. Considero que es una aspiración que todos debemos tener”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2020, el año más álgido de la pandemia del Covid-19, el ingreso promedio trimestral de las familias fue de 50 mil 309 pesos, lo que significó una caída de 5.8 por ciento respecto al ingreso reportado en 2018.

Del ingreso nacional reportado en 2020, 60 por ciento lo concentraron los deciles de la población ocho, nueve y 10; mientras que los deciles de más bajos recursos (uno y dos), apenas representaron 5.4 por ciento, según la ENIGH que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es decir, mientras el ingreso promedio trimestral del decil uno fue de nueve mil 938 pesos; el último decil que es el 10 percibió un ingreso promedio de 163 mil 282 pesos.

Bajo este escenario que comentas ¿cómo se puede mejorar la percepción que se tiene de los bancos, la mayoría los ve como “los malos del cuento”?

Pues sí, es una paradoja interesante. Somos los malos del cuento por razones que habría que entender, es decir, cuáles son las causas o raíces de esa percepción, que yo diría es casi, casi histórica. Pero por otro lado, durante la pandemia, los mexicanos ahorraron en la banca alrededor de 1.4 billones de pesos cuando la economía decrecía ocho por ciento. Entonces fíjate qué paradoja: Oye, son los malos del cuento, pero tengo confianza de poner mis ahorros de toda la vida e invertir.

Creo que lo que tenemos que seguir haciendo, y ahí me regreso a tu pregunta inicial. Como pendiente de la Asociación es seguir generando temas de educación financiera para que la gente entienda la importancia que tiene la banca. Imagínate un día sin bancos. ¿Cómo lo imaginas? ¿Te imaginas un mundo caótico? ‘Oye, no puedo pagar este servicio, no puedo pagar mis impuestos’.

Eso sólo lo vemos en días feriados… ¡Claro, es muy buen punto! Tenemos que generar también los mensajes correctos para que la sociedad en su conjunto vea que, primero, la banca ha sido igual de importante que la revolución industrial, en términos de lo que ha generado a la humanidad.

La banca ha pasado por diferentes momentos; los rescates bancarios generalmente van a costa de recursos fiscales, entonces lo que tenemos que crear, primero, es estar convencidos de que tenemos una regulación e instituciones lo suficientemente robustas para que no vuelva a presentarse un tema de salvación a través de recursos fiscales (como sucedió a finales de los 90).

Y segundo, que la gente entienda la importancia de lo que la banca puede hacer para la sociedad. Creo que se han hecho muchas cosas, pero también tenemos que seguir comunicando a la población que la banca está del lado de la sociedad y no en su contra.

¿Cómo cierras tu gestión en la ABM? ¿Qué quedó pendiente?

La gestión inició con cierto optimismo, a pesar de que teníamos ciertos vientos en contra, por ejemplo la inflación que llegó a niveles no vistos en más de dos décadas. De cara al término de la presidencia de la ABM fue una gran distinción y honor liderar al grupo de la banca, como siempre hay temas que se concluyen, hay otros que quedan pendientes y que seguramente se seguirán explorando y analizando con la nueva dirigencia. En términos generales, y en un tono positivo, hay muchos temas pendientes todavía y que se deben atender. Me parece importante seguir trabajando en inclusión de género (…) porque durante mucho tiempo no tuvimos clara cuál era la política de cómo generar incentivos y acciones correctas para igualar el tema de género y romper los techos de cristal.