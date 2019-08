México no crecerá al 2%, pero es intrascendente, dice Slim

Carlos Slim, propietario de Grupo Carso, no prevé que este año crezca la economía al 2% como prometió el gobierno federal, pero considera que es intrascendente el estancamiento económico.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el quinto hombre más rico del mundo comentó que lo importante es que haya condiciones de inversión y confía en que los cerca de mil 600 proyectos de infraestructura, serán un aliciente.

“Estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto. No este año, probablemente este año no. No sé si crezcamos o no crezcamos. Creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y las posibilidades de crecimiento, como se ha planteado a través de estas grandes inversiones. Y los recursos ahí están y los proyectos ahí están”, opinó durante la conferencia mañanera.

Slim Helú coincidió en que ha aumentado el consumo de la población en productos populares, pero se debe velar porque crezca la economía en general.

Explicó que es intrascendente si la economía se mantiene estancada en un cero o 0.8%, como ha reportado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el primer semestre del año, pero sí se debe dar el banderazo a los proyectos de infraestructura, para invertir, generar empleos y demanda.

“Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o punto dos o punto ocho. No es importante, lo importante es que está así, porque no ha habido esa inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es evidente que se pueda echar a andar a partir de este año. Hay proyectos que pueden empezar a hacerse como decía el presidente, de que ya tienen la ingeniería básica. Y en ese sentido yo tengo mucha confianza”, apuntó.

Finanzas México cierra acuerdos sobre gasoductos, según The Wall Street Journal

Aseguró que la tasa de interés en Europa, Suiza y Asia es negativa, mientras que en México hay un paraíso de tasas de interés del 8%, lo que impulsa el interés de los inversionistas para apoyar los proyectos de gobierno.

“México es un paraíso en el que se pueden tener tasas de inversión en cetes, y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo para los programas de desarrollo”, opinó.

Asimismo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, afirmó que todo el sector de la industria privada se ha alineado a los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como él, piensan que se debe ponderar el desarrollo y la distribución de la riqueza.