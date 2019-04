México no entrará a la guerra comercial entre China y EU, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México no va a entrar a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con proyectos como el Tren Transístmico.

"Existe un ambiente de confrontación comercial entre Estados Unidos y China, no diría guerra comercial, afortunadamente no es eso, pero sí existen discrepancias y nosotros no queremos meternos en esa confrontación", pronunció durante la conferencia mañanera.

Por ello, aseguró que en uno de los proyectos para el Proyecto del Istmo de Tehuantepec, solo participarán empresas mexicanas del sector público, privado y social.

Estamos actuando con mucha prudencia.

"En el caso del Istmo que nosotros en definitiva vamos a impulsar ese proyecto, pero con participación de inversionistas mexicanos, por lo que significa el Istmo históricamente", aseguró.

Finanzas México y Canadá podrían beneficiarse de guerra comercial entre EU y China: FMI

López Obrador acotó que Estados Unidos y China están llegando a buenas negociaciones en la imposición de aranceles al acero, por lo que su gobierno seguirá actuando con prudencia.

El viernes pasado durante la undécima edición del US-México CEO Dialogue, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a invertir en todos los proyectos para el sureste de López Obrador, además de que no incrementarán los impuestos para México en el acero y aluminio.