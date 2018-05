México no negociará el TLCAN bajo un marco de amenazas y presiones: Presidencia

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que México no va negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo un marco de amenazas y presiones, como pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al amagar con aplicar un arancel de hasta el 25 por ciento a las importaciones del sector automotriz.

En conferencia de prensa, en Los Pinos, Sánchez Hernández dijo que el equipo negociador mexicano no se va a precipitar en aras de avanzar en la modernización de dicho acuerdo trilateral, por lo que, podemos estar tranquilos. Reiteró, que no se aceptarán presiones.

Finanzas Posibles aranceles de EU a autos importados está relacionado con el TLCAN: Justin Trudeau

“Nuestro equipo de negociadores es un equipo profesional, muy experimentado y así se les ha reconocido prácticamente a nivel internacional. Y que quede muy claro, México no va negociar a base de presiones, México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no es conveniente. No nos vamos a precipitar, de llegar a un acuerdo será aquél que realmente beneficie a México, si no existen esas condiciones, México no va a avanzar en ese sentido”, subrayó.

El vocero gubernamental, aprovecho para rechazar las versiones que se han dado a conocer en algunas columnas políticas, que señalan un fuerte desacuerdo entre los Secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en torno a la renegociación del TLCAN.

“No le crea tanto a lo que lea en las columnas, el equipo mexicano que está llevando a cabo esta importante negociación, es un equipo sólido, un equipo que tiene una comunicación permanente, están permanentemente en contacto con el Presidente de la República y quizá la solidez de este equipo incomode algunas personas, pues las acciones solidas no les están conviniendo tanto y quizá por ello dan este tipo de información. Es absolutamente cierto que nuestro equipo está sólido, trabajando en armonía y además, lo está haciendo muy bien”.

El vocero del Gobierno de la República, ofreció este jueves una conferencia de prensa con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani.