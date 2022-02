México no podrá capitalizar sus ventajas si no se respeta y aplica la ley: Bombardier

El presidente del Consejo para América Latina de Bombardier México, Carlos Eduardo Represas, señaló que aunque hoy México tenga diversas ventajas competitivas, estas sólo se pueden aprovechar bajo tres condiciones: “La primera es respetar al Estado de derecho, la segunda, respetar al Estado de derecho y la tercera, respetar al Estado de derecho”.

Durante su participación de manera virtual en la 19 edición de la Cumbre de Negocios, el empresario destacó que México tiene un panorama económico favorable a nivel mundial, gracias a su introducción en el mercado estadounidense y a los tratados internacionales que tiene con diversos países.

Los acuerdos comerciales que el país tiene lo hacen destacar sobre la recuperación de economías en otros países. “Un aspecto favorable que tiene México hoy, es la red de tratados internacionales que tiene con países como Japón y Estados Unidos, sin dejar de lado los que tiene con la Unión Europea”, dijo.

Destacó que el crecimiento del país en cuanto a transporte y logística se ha convertido en una de sus ventajas competitivas más relevantes.

También señaló a la abundante mano de obra calificada como otro de los factores que impulsan al desarrollo del país.

“Sin embargo, a pesar de todos estos factores positivos a los que yo me he referido, lamentablemente sólo podemos aprovecharlos si se dan tres condiciones: la primera, respeto al Estado de derecho; la segunda, respeto al Estado de derecho, y la tercera, respeto al Estado de derecho. No es posible que México capitalice de las ventajas comparativas que tiene si no estamos dispuestos a respetar y a aplicar la ley”, expresó el directivo.