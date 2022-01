México podría perder mercado automotriz de no garantizar energías renovables: Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, advirtió que si México no modernizar y garantizar a las amadoras extranjeras energía eléctrica y renovable, el país podría perder el mercado automotriz. El funcionario agregó que el futuro ya está encima y en nuestro país no hay las condiciones para armar autos eléctricos.

Durante la segunda reunión Plenaria del Partido Acción Nacional, el gobernador panista llamó a los legisladores del blanquiazul a ganar la batalla en San Lázaro para que se pueda aprobar una buena reforma eléctrica que beneficie a México y sobre todo porque los estados del Bajío y sobre todo donde se arman vehículos requieren de nuevas alternativas de energía.

Dijo que en el contexto mundial sobre todo de la región del bajío la importancia en el tema energético es una exigencia de los estados que tienen un parámetro muy definido en cuento a incentivos, pues mencionó que ya no va a ser la diferencia la mano de obra barata como hace muchos años se creía.

Hoy es la disponibilidad de energía, que está siendo clave para que las inversiones y se definan en uno o en otro estado, pues es cada vez más común que empresarios, banqueros, parques industriales pregunten las ventajas que ofrecen en cuanto a infraestructura eléctrica para instalarse.

“De ese tamaño la energía se va a convertir en el tópico más importante en materia de inversión”, señaló el gobernador ante legisladores panistas.

Explicó que hace 2 años tuvo la oportunidad de participar a la feria de automóviles en Múnich, Alemania, la gran diferencia después de dos años es que la reconversión de los autos de combustión a eléctricos es un tema que nos va a arrollar a los mexicanos.

En 2019 de cada 10 autos que se armaban, dos eran eléctricos y ocho eran de combustión y en esta ocasión nueve eran eléctricos y uno de combustión, de ese tamaño está siendo el cambio radical, explicó.

Señaló que es un tema al que hay que subirnos porque estados como Coahuila, Puebla, Aguascalientes, Nuevo León, Estado de México, Baja California son entidades donde existe la industria automotriz y será necesario que se garantice energía y las condiciones para modernizarse.

“Necesitamos revisar este tema porque la razón de ser de estar empresas como Toyota, General Motors, Mazda, Ford es por la exportación de autos a Estados Unidos y si no garantizamos energías renovables, seguramente se van a ir de México”, advirtió.

El gobernador guanajuatense refirió que con la entrada de Joe Biden se estima que en estos años 20´s el 50 por ciento del mercado de los autos que entren a los Estados Unidos serán eléctricos.

“Platicado con los directores de las empresas trasnacionales nos dicen que en México no hay las condiciones para armar autos eléctricos. Me dicen: Nos sale más caro traer los materiales de Estados Unidos y fabricarlos aquí con la mano de obra barata, que pagar en dólares y fabricarlos allá”.

Reiteró que es una tarea pendiente que si no hacemos algo, empezarán a cerrar industrias como le paso a Detroit, el tema energético y el tema ambiental está en la mesa.

Otra de las diferencias que vi en Europa, dijo, es que unas 20 empresas me preguntaron qué ofrece Guanajuato en materia de energías renovables, por qué se da esta situación, porque ante el cambio de la política de Estados Unidos con la llegada de Joe Biden se regresa al acuerdo de Paris y en 25 estados de esa nación han optado que para el 2030 solo usarán autos eléctricos.

Las empresas automotrices están empeñadas a bajar la huella de carbono y las empresas que quieren instalarse en México preguntan que ofrecen en energías renovables para cumplir estos compromisos y si México no lo ofrece nada, buscarán otros lugares.

“Las empresas ven en México una oportunidad para instalarse como un puente hacia los Estados Unidos. Debemos tener industrias fuertes es algo que como partido ponerlos en la mesa y tener claro el contexto global, el mundo está cambiando rápidamente y si no lo logramos dar energía a las empresas se irán a otro lado”, señaló.

Reconoció que lo único bueno de López Obrador fue haber firmado el TEM-C, aunque pudo haberlo echado a perder, y pudo haber sido catastrófico.

El gobernador Diego mencionó que antes de la firma del tratado llegaban a Guanajuato 300 millones de dólares y hoy con el tratado llegan 24 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares de inversión extranjera a Guanajuato que han generado una gran cantidad de empleos.

Para el mandatario aseguró que la mejor forma de acabar con la pobreza es generando riqueza, generando empleos, no dando dádivas no dando subsidios a fondo perdidos que se convierten en círculo vicioso y no resuelven nada y que mantiene en la pobreza a la persona.

Dijo que es un empleo formal el que te saca de la pobreza extrema de acuerdo a la medición de Coneval, te da seguridad social, te da servicios de salud, te da un salario por encima del ingreso mínimo y te da la posibilidad de adquirir una vivienda.

Esa tiene que ser la política del PAN la generación de empleos, concentrémonos en proteger las inversiones es lo que genera empleos y quisiera que llevaran a la mesa las preocupaciones, esperemos que salga bueno de esta reforma, opciones de energías renovables, plantas de ciclo combinado con gas, eólicas, paneles, lo que sea mejor para el país.