México, puerta de América Latina para Casio

Ryusuke Moriai, el diseñador exclusivo de relojes de la marca japonesa Casio, asegura que México es la punta de lanza de la empresa para entrar a América Latina, lo que pone al país en un sitio privilegiado para la compañía.

En entrevista con El Sol de México , Moriai aseguró que México es la puerta de entrada de la nueva moda para Latinoamérica. Enfocamos particularmente las actividades de la marca para este mercado, ya que las tendencias que tienen éxito en México usualmente se extienden al resto del continente. Además, destacó que la naturaleza del país es increíble y su comida deliciosa. “Mucha música y arte. Diego Rivera y Frida Kahlo son fabulosos”.

Moriai tiene más de 30 años de experiencia en la relojería y se distingue por darle el sello característico a los diseños de Casio en el mundo, que incluye desde el popular F-91W que todos conocemos, hasta los modelos más emblemáticos de la línea G-SHOCK.

Ryusuke Moriai recordó que su carrera en la compañía inició hace alrededor de 35 años, justo después de concluir sus estudios como diseñador de productos en la universidad de arte.

“Quería obtener un trabajo de diseño de relojes. En Japón había varias marcas en ese momento. Entre todos ellos, Casio estaba haciendo el reloj más interesante, así que fui a una entrevista y tuve suerte de unirme a la empresa. Afortunadamente, en Casio he podido diseñar productos sin limitaciones”, aseguró.

Dentro de la libertad que tuvo para diseñar relojes, Moriai destaca que entre sus favoritos están la línea G-SHOCK y el F-91W, el cual “es mi punto de partida y sigue siendo el mejor reloj para mí”.

Sobre la línea G-SHOCK, aseguró que “hay muchos modelos, pero si escojo uno (como favorito), sería GA-110. El próximo año será el décimo aniversario desde su lanzamiento en 2010. He diseñado innumerables variaciones hasta ahora, que han decorado las muñecas de varios jóvenes de todo el mundo. Me gusta ver al GA-110 como el modelo que ha convertido G-SHOCK en una marca global. Eso me honra”.

El diseñador japonés considera que sus diseños son parte importante en su vida, pues para él, que una persona porte un reloj que salió de su imaginación es “como si encontrara a un hijo”.

Ryusuke Moriai asegura que la inspiración para crear sus diseños viene de objetos distintos a los relojes.

“Me gustan los objetos resistentes que se relacionan con la visión del mundo GSHOCK. Por ejemplo, una máquina de construcción, una herramienta, un vehículo todoterreno y artículos militares. Siempre estoy interesado en las cosas relacionadas con los jóvenes, como la subcultura y la moda callejera”.

Entre las tendencias, Moriai destacó que el tamaño de los relojes se reduce y parece que los estilos vintage son generalmente populares entre los jóvenes. Hablando de materiales, nosotros estamos implementando el carbono en nuestras colecciones más recientes.

Pero los relojes no se limitan al diseño, pues su objetivo es incorporar la tecnología más avanzada, además de lograr un balance entre, diseño, funcionalidad y calidad.

El diseñador japonés ve al tiempo como algo más que una unidad de medida.

A 35 años de iniciar su trabajo en Casio, una de las marcas de mayor tradición en el desarrollo de electrónicos, Ryusuke Moriai encuentra en el tiempo la definición de la vida misma.

El diseñador es originario de Miyako, Japón, una pequeña isla ubicada al sur del archipiélago.

En el 2000 fue nombrado líder de diseño de G-SHOCK, marca a la que después se sumaron Pro Trek y BABY-G.

- ¿Cómo define al tiempo?

- Es la vida misma.

- Si pudiera, ¿regresaría en el tiempo?

- No quiero experimentar lo mismo dos veces.

- ¿Qué es lo más extremo que ha hecho con un G-SHOCK?

- Que le pase encima un tráiler de siete toneladas y siga funcionando.

- ¿Qué hace en sus tiempos libres?

- Leer y escuchar música. También camino mucho.

- ¿Cuál es su comida preferida?

- Soba (Fideo japonés).