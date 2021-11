México tiene un gobierno chiquito, debe tener más ingresos: Ángel Gurría

El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, señaló que México requiere tener más ingresos, pues aseveró que tiene “un gobierno chiquito”.

“México tiene un gobierno chiquito. Ustedes a lo mejor sienten que el gobierno es muy grande o que el gobierno anda por todos lados, pero tiene un gobierno chiquito”, afirmó durante su ponencia magistral en el “Encuentro Por México”, organizado por la Confederación Patronal de México (Coparmex).

En su ponencia “México en el Mundo Postpandemia”, explicó que los ingresos del gobierno federal mexicano contribuyen con el 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que aun sumándole los ingresos petroleros su aportación a la economía asciende a 17 por ciento del PIB nacional.

“Es decir, como una sexta parte del producto nacional, del Producto Interno Bruto para administrar los gastos de salud, de infraestructura, de educación, de agua, de seguridad, de la policía, de la Guardia Nacional, de lo que ustedes quieran”, señaló.

El exsecretario general de la OCDE durante el periodo 2006-2021 apuntó que el promedio de países de la OCDE es de 34 por ciento, mientras que los ingresos de países como Dinamarca y Francia aportan la mitad de su PIB, por lo que apuntó que el Gobierno de México debe de mejorar sus ingresos para poder ofrecer bienestar a su población.

“No estoy sugiriendo que nos vayamos de 17 por ciento a 50 por ciento, de ninguna manera, pero entre 17 por ciento y 34 por ciento hay un muy buen espacio y cada punto de más quiere decir que se puede hacer una escuela más, se puede dar agua a un pueblo más se puede construir una carretera más”, enfatizó.

Señaló que la única forma de escalar el bienestar social de la población es teniendo más ingresos, aunque el gobierno y los secretarios de Hacienda y Crédito Público no quieren incrementar la deuda nacional. “No hay de otra, es un problema aritmético”, insistió.

Ángel Gurría subrayó que cuando las reglas, las regulaciones, los impuestos y otros factores no producen mayores niveles de bienestar “entonces no valen gran cosa, no valen más del papel donde están escritos”.

Criticó que la mitad de la población se ubique en pobreza, un tercio de los mexicanos trabajen en la informalidad y representen el 60 por ciento de la fuerza de trabajo, así como que los niños mexicanos tengan retrasos de dos años frente a sus pares en naciones más desarrolladas y que incluso las familias más pobres tengan que destinar 42 por ciento del gasto en salud directamente de sus bolsillos.









