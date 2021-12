México tomará acciones para frenar incentivos a autos eléctricos en EU: Economía

La Secretaría de Economía insistió que utilizará todas las acciones necesarias para que los incentivos fiscales a autos eléctricos en Estados Unidos sufran un revés y no sean aprobados por el Congreso estadounidense.

"Estamos buscando todos los mecanismos que vayamos a tener que usar para poder hacer y poner la presión necesaria donde a Estados Unidos le duela si toma una acción de esta naturaleza", respondió la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier a una pregunta de El Sol de México.

➡️ México amaga con acciones contra EU por incentivo para autos eléctricos

La responsable de la directriz de la política económica de México esperó que los legisladores pospongan hasta el otro año la discusión sobre esta medida y puedan tomar mayores elementos de análisis.

"Ojalá nos dejen pasar un buen fin de año, que nos dejen pasar una buena Navidad, y que esto se posponga para que puedan tener mayores elementos para tomar decisiones. Seguimos trabajando, seguiremos trabajando hasta que está iniciativa pueda sufrir un revés en la forma en la que está redactada", expresó.

Finanzas Incentivos fiscales de EU a autos eléctricos pueden desatar guerra comercial: AMIA

El Senado de Estados Unidos tiene inscrita una iniciativa para incrementar de 7 mil 500 a 12 mil 500 dólares los incentivos fiscales que ser otorgan a quienes adquieren un vehículo eléctrico o híbrido nuevo, si éstos son ensamblados en el país vecino al norte y las baterías que utilizan cumplen con un contenido mínimo nacional en su fabricación.

Esta medida ya fue aprobada por la Cámara Baja, equivalente a la Cámara de Diputados en México, y también ha sido reprochada por el Gobierno de Canadá e incluso la Unión Europea, comentó la secretaría Clouthier. En el caso de Canadá recordó que el primer ministro Justin Trudeau dijo que evalúa alinear los mismos incentivos, si el mismo incentivo aplica para los autos fabricados en aquel país.

Tatiana Clouthier señaló que no están en contra de los estímulos, pero dijo que estos deben de solo aplicar a los consumidores finales sin que se afecte la producción en cualquiera de los tres países firmantes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

"Creemos que Estados Unidos no está viendo, no está teniendo una visión completa de las cosas, o los senadores están cercanos a ver una fecha de elección y no una fecha de vida. La fecha de vida significa la continuidad de una frontera, la continuidad de una nación que tiene compromisos y no solamente eso, sino que tiene vecinos y amigos y socios y que tiene y compra productos en este país", comentó.

La mañana del 14 de diciembre, el presiente Andrés Manuel López Obrador consideró que estos incentivos contravienen el T-MEC y señaló que, contrario a las medidas que piensa aplicar la Secretaría de Economía, él prefiere las vías diplomáticas, debido a la buena relación con la nación que encabeza el presidente Joe Biden.

"No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida. Y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México", afirmó desde Palacio Nacional.

Nosotros como Asociación aquí en México no estamos de acuerdo: AMIA

En entrevista con El Sol de México, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que han platicado con sus contrapartes en Estados Unidos y algunas armadoras están de acuerdo con esta propuesta.

"Hay algunas plantas, hay algunos que están de acuerdo, sobre todo las que tienen sus armadoras bajo el sindicato de allá, otros no están de acuerdo.

Nosotros como Asociación aquí en México no estamos de acuerdo, sí coincidimos con el punto de vista de la Secretaría de Economía y creemos que es una discriminación muy clara y una violación a el principio general del T-MEC que es la integración regional", manifestó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijo que no tiene datos de la afectación que pudieran tener las armadoras instaladas en México pero advirtió que puede desviarse inversión de México para Estados Unidos por este tema aunque confío que "no llegaremos a ese punto".

La secretaria de Economía señaló que esta propuesta afecta a una industria automotriz instalada en México que genera más de un millón de empleos y que aporta 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y más de un cuarto del total de productos que se comercializan en el exterior.