Millennials sí quieren invertir en una propiedad

Cero compromisos, no ahorrar o evitar compromisos como comprar una casa, son algunos de los mitos que rodean a los Millennials, sin embargo, dicha generación sí quiere adquirir una propiedad, de acuerdo con Propiedades.com.

En un comunicado, el portal inmobiliario explicó que seis de cada 10 créditos les fueron otorgados a los nacidos entre 1983 y 2000, mientras que 49 por ciento de las búsquedas para adquirir una casa proviene de la generación Y.

En segundo lugar, aclaró, se encuentran quienes tienen de 35 a 44 años, con 26 por ciento; y 12 por ciento de 45 a 54 años.

El consejero del Instituto de Administradores de Inmuebles, Federico Sobrino explicó que la idea de que los jóvenes no quieren comprar casa responde a condiciones laborales. “Esto surge porque hoy los contratos no llevan consigo las prestaciones que se tenían antes y los Millennials dicen no querer comprar casa. Sin embargo, reconocen que no pueden comprar, no es porque no quieran”, dijo.

Según el reporte, las entidades más buscadas por los Millenials son la Ciudad de México (13 por ciento), Nuevo León (6.0 por ciento) y Estado de México (4.9 por ciento).

“Este grupo tiene una sólida y consolidada orientación a residir en zonas céntricas, donde hay servicios de alta calidad, puntos de interés y concurrencia”, explicó Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com.

Además, a nivel nacional, lo más buscado esta generación son las casas en venta, con 27.6 por ciento, seguido de las casas en renta, con 9.5 por ciento, y en menor medida los departamentos.

