MITRE debe validar construcción de aeropuerto o no habrá aerolíneas

Si Mitre no valida la construcción de un aeropuerto las empresas de aviación internacionales no pueden volar a esa terminal por el tema de costos de seguro y de seguridad. "Si no van a ir aerolíneas a ese aeropuerto es un falso dilema, es más un proyecto de la imaginación de alguien que algo sustentado en hechos", dijo el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, sobre la intención de cancelar la construcción de la terminal en Texcoco y habilitar una en la base militar de Santa Lucía.

Frenar una obra como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) "es como darnos un balazo en el pie", además de que envía una señal confusa y los mercados podrían castigar las decisión con tasas de interés más altas por la incertidumbre sobre las acciones del gobierno, señaló en conferencia de prensa en la que el Imco presentó un análisis sobre los riesgos y oportunidades del proyecto aeroportuario que está en marcha.

Esa decisión de cancelar, agregó, "se vuelve un efecto reproductor que acaba impactando en nuestras tarjetas de crédito, de personas que quieren una hipoteca, un auto, (...) nos va a acabar costando una decisión política".

Recalcó que la responsabilidad de un gobierno es mandar señales correctas de que el país tiene rumbo, claridad y visión, pero “aquí lo que estamos mandando son señales de confusión”, dijo, aunado a que suspender el proyecto costaría al país 120 mil millones de pesos, es decir 42% del costo total de la obra (285 mil millones de pesos), pero sin construirla.

Según lo ha informado el equipo de transición del próximo gobierno, el 8 de septiembre dará a conocer la información sobre los foros para discutir la viabilidad de la obra y las bases para la consulta ciudadana del 28 de octubre.

Si en la consulta gana el “no” al NAIM en Texcoco, el costo de la cancelación saldría del Presupuesto de Egresos para sufragar por lo menos tres cosas: “lo que ya pagamos de los contratos, las posibles penas y gastos no recuperables y toda la parte laboral de cancelación”. Al final quedaría ahí “un terreno con una equis de cemento gigantesca en el centro”, señaló el director anticorrupción del Imco, Max Kaiser.





EL ANÁLISIS

El estudio del Imco precisa que en 2018 se modificó el Plan Maestro (del NAIM) para satisfacer la demanda aérea esperada al 2021, que se incrementó de 42 a 55 millones de pasajeros al año y de 508 a 634 mil toneladas de carga.

Por lo anterior, el costo de la inversión se actualizó de 169 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento de 70%. "Esto se debe, en parte, a que el costo original de 13 mil 300 millones de dólares fue calculado con un tipo de cambio de 12.7 pesos por dólar en 2014”. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México reportó que ya se cuenta con los recursos para 70% del costo total de la obra, por lo que restaría conseguir 30%.





RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El Imco identificó factores de riesgo en los procesos de contratación del NAIM como el hecho de que 40% de las propuestas son desechadas por requisitos administrativos y legales; que 90% del monto analizado se adjudicó a través de licitación pública. Sin embargo, 157 de los 320 contratos analizados se asignaron por adjudicación directa.

Asimismo, señaló que sólo 19% de los procedimientos que no se asignaron mediante licitación pública cuenta con una justificación legal adecuada.

Apuntó que 25 procedimientos que suman un monto de tres mil 36 millones de pesos tuvieron menos de cuatro días para preparar las propuestas. Además, 24 procedimientos por un monto de 424 millones 955 mil 803 pesos tuvieron menos de 10 días entre la publicación de la convocatoria y la entrega de las propuestas.

El organismo apuntó que la suma de montos adjudicados a 34 procedimientos con una sola propuesta solvente es de mil 801 millones 502 mil 818 pesos.

Finalmente, señala que el proyecto nunca fue contemplado como tal en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el Plan Nacional de Infraestructura.