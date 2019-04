Mitsubishi cierra filas con Renault y Nissan

Mitsubishi consolidó su alianza estratégica con Nissan y Renault en México, con las que ya comparte infraestructura física y financiera, aseguró Jorge Vallejo, CEO y presidente de la marca nipona en México.

A nivel global, Nissan-Renault-Mitsubishi se colocó en 2017 como el grupo automotriz número uno en ventas al destronar a Volkswagen y a Toyota. En el año calendario 2019 vendió 10.7 millones de unidades en el mundo.

Al frente de este gigante estaba Carlos Ghosn, hoy preso en Japón acusado de abuso de confianza y fraude contra las empresas. A pesar de ello la alianza está firme.

En entrevista con El Sol de México, Jorge Vallejo platica que antes de esta alianza, en el país Mitsubishi vendía sus unidades a través de Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), pero este contrato ya venció.

"Las oportunidades se conjuntaron y también daba pie la terminación del contrato con FCA y la adición a la alianza con Renault y Nissan".

Ahora, dice el ejecutivo, es un buen momento para Mitsubishi no sólo porque tiene una presencia de 13 años en México, sino también por el lanzamiento de nuevos productos. "También nos apoya la alianza con la financiera de marca y que antes no hubiéramos tenido este soporte".

“Es momento de posicionar a Mitsubishi donde debe de estar, entre las marcas más vendidas”, declaró Vallejo.

Foto: Roberto Hernández

Mitsubishi puede ahora vender unidades de manera directa como parte de la alianza, lo que le permite obtener ventajas arancelarias.

En la parte financiera, Jorge Vallejo mencionó que NR Finance México, que es la empresa que otorga los créditos para la compra de autos Nissan y Renault en el país, pronto tendrá una división exclusiva para financiar autos de Mitsubishi.

“NR Finance México se consolidará en unos meses como Mitsubishi Motors Financial Services y que viene precisamente a darnos una fortaleza donde antes no estábamos participando, como ciertos productos financieros en los que no estábamos presentes”, mencionó.

En materia de infraestructura, dijo que a través de la alianza con Renault y Nissan pudieron abrir un patio del almacenaje en Aguascalientes, con capacidad para tres mil 300 unidades, lo que permite mantener el inventario y hacer auditorías y servicios antes de entregar el auto al cliente.

“También abrimos un Centro de Distribución de Partes y desarrollamos en Cuatitlán un almacén con una capacidad de 10 mil metros cuadrados, lo que nos permite llevar las refacciones a todos los distribuidores de una forma ágil. Todo eso no existía antes de que se consolidara la alianza”, aseguró Vallejo.

Finanzas Audi y sindicato pactan hasta 2022

Andrea González Hanson, directora de Desarrollo de Distribuidores de la marca japonesa, precisó que otra parte de la estrategia es que tendrán tiendas exclusivas para los modelos de Mitsubishi, pues hasta el año pasado compartían espacios con los modelos de Fiat Chrysler.

“Este año arrancamos operaciones con 52 distribuidores en febrero. La estrategia que traemos es consolidar una red enfocada en resultados y en la experiencia del cliente y su satisfacción, y que sea una red rentable”. Así, dijo González Hanson, prevén cerrar el año con 58 puntos de venta.

Los dos directivos coinciden en que el mercado mexicano no está en el mejor momento en cuanto al volumen de ventas de autos nuevos, pues de los últimos 23 meses, la colocación de unidades ha caído en 22, aunque afirman que la integración de la alianza Nissan-Renautl-Mitsubishi será la punta de lanza para colocarse entre las 15 marcas con más unidades nuevas en México.

El año pasado, Mitsubishi cerró con 14 mil 61 vehículos vendidos y para este año se puso la meta de cerrar con 24 mil, es decir un aumento de 70 por ciento anual.