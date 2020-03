Muere Jack Welch, expresidente de General Electric

Jack Welch, quien presidió el crecimiento de General Electric Co en las décadas de 1980 y 1990 para convertirla en la empresa más valiosa en el mercado de Estados Unidos, murió el lunes a los 84 años, según un reporte del canal CNBC.

Welch -conocido como "Neutron Jack" porque eliminó miles de empleos- lideró la venta y compra de decenas de negocios, ampliando la presencia del gigante industrial a los servicios financieros y la consultoría.

Bajó su guía, el valor de mercado de GE creció de 12 mil millones de dólares a 410 mil millones. Pero su decisión de desarrollar el negocio de financiamiento de GE Capital casi arruinó a la empresa durante la crisis financiera mundial hace más de una década.

GE ahora vale una fracción de lo que llegó a valer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó: "No hubo un líder corporativo como 'Neutron Jack'. Era mi amigo y simpatizante. Hicimos negocios maravillosos juntos. Nunca será olvidado. ¡Mis más sinceras condolencias a su maravillosa esposa y familia!".

Jack Welch, former Chairman and CEO of GE, a business legend, has died. There was no corporate leader like “neutron” Jack. He was my friend and supporter. We made wonderful deals together. He will never be forgotten. My warmest sympathies to his wonderful wife & family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020

En diciembre de 1980, se anunció que sucedería como presidente ejecutivo a Reginald Jones y en abril de 1981 asumió como el octavo presidente y jefe ejecutivo de la compañía. Sirvió en ese puesto hasta que se retiró en septiembre de 2001, reemplazado por Jeff Immelt.

GE experimentó un gran crecimiento y expansión bajo el liderazgo de Welch. A través de la racionalización de operaciones, la adquisición de nuevos negocios y asegurarse de que cada empresa bajo el paraguas de GE fuera una de las mejores en su campo, la compañía se expandió entre 1981 a 2001.

Jack was larger than life and the heart of GE for half a century. He reshaped the face of our company and the business world. He will be missed. We will continue to honor his legacy by doing exactly what Jack would want us to do: win. pic.twitter.com/3rxng5JOHk — General Electric (@generalelectric) March 2, 2020

"Antes de ser líder, el éxito se trata del crecimiento personal. Cuando te conviertes en un líder, el éxito se trata de hacer crecer a otros", escribió Welch en un libro llamado "Winning".

En 1999, Fortune lo nombró el "gerente del siglo", y el Financial Times lo mencionó como uno de los tres líderes empresariales más admirados del mundo.