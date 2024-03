Mujeres mexicanas sobresalen en evitar riesgos de trabajo: Midot

Las mujeres mexicanas en el sector industrial sobresalen en el nivel de compromiso para evitar situaciones de riesgo en el trabajo. Tras analizar 18 mil 297 evaluaciones en México, se encontró que las mujeres mexicanas tienen tolerancia al estrés y desempeño óptimo en escenarios que requieren seguridad y nivel de compromiso, de acuerdo con Irais Ortiz, consultora Safety Test de Midot México.

En el estudio también se incluyó a Chile, Colombia y Perú; y aunque los hombres de estos cuatro países tienen más conocimientos sobre seguridad, 60 por ciento frente a 59 por ciento, “son las mujeres quienes tienen mejores puntuaciones en dimensiones que se enfocan a medir personalidad para evitar accidentes”, enfatizó la consultora de Midot México.

La especialista en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene y asesora externa de la Secretaría del Trabajo, explicó a El Sol de México que las evaluaciones del Test de Seguridad se aplicaron en actividades relacionadas con la producción, conducción vial y la minería.

¿A qué obedece el compromiso para evitar riesgos en el trabajo?

En palabras de la especialista, a través de la evaluación de MindSafe, "podemos decir cuál es la distribución cultural de las mujeres, de esto resalta que el 12 por ciento está en una zona independiente. Esto significa que manifiestan comportamientos de mejora continua de auto cuidado y de cuidado hacia otros".

Sólo el 9 por ciento de las personas evaluadas está en una zona de control. Es decir, manifestaron tener comportamientos temerarios o que se exponen a los riesgos.

La asesora externa de la Secretaría del Trabajo subrayó que con la herramienta que se aplica para obtener este análisis, “no únicamente podemos conocer cuál es la distribución cultural sino que se conocen las dimensiones que influyen en el comportamiento”. Ese compromiso para evitar riesgos de las mujeres gracias a la información que nos da la herramienta, podemos identificar cuáles son las fortalezas en las dimensiones que mide la prueba.

Las mujeres son más conscientes de su propia seguridad

De acuerdo con la consultora de Midot México, las mujeres son conscientes de su propia seguridad y que de ellas depende su cuidado dentro de la organización y las actividades que desempeñan.

Además, en esta evaluación las mujeres destacaron por tener una puntuación importante en materia de seguridad, pues manifestaron ser apegadas a las reglas o normas dentro de los espacios en los que conviven. Y expresaron que se sustentan en experiencias anteriores que en los últimos tres años no tuvieron accidentes.

"Tener mujeres habla de una tranquilidad e interacción más segura dentro de las empresas"

En palabras de la especialista en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene, es recomendable que las empresas aprovechen las características del perfil cultural de las mujeres en materia de seguridad para poderlas incluir en tareas y roles que sumen a la prevención de accidentes al interior de las empresas; aunque eso no significa no contratar hombres, sino solo canalizar la experiencia de las mujeres, y no solo a nivel de liderazgo sino también a nivel operativo.

¿Esto habla de seguridad?

"Tener mujeres que tienen una cultura de seguridad dentro de las operaciones, también habla de una tranquilidad y de una interacción mucho más segura dentro de las empresas", enfatizó.

Y respecto a otros resultados del estudio, se encontró que el 49 por ciento de las mujeres se encuentran en la zona de seguridad, lo que significa que están enfocadas hacia el cumplimiento de protocolos y generación de conciencia de seguridad en el trabajo.

Un 12 por ciento se encuentra en una zona de seguridad independiente. Esto es que sus esfuerzos se orientan hacia una mejora continua de sus actividades.

La especialista en Seguridad Laboral en Midot, comentó que quienes se encuentran en este estado muestran buen nivel de cultura y conciencia sobre seguridad. Pueden trabajar de manera independiente en actividades con un nivel de riesgo severo.