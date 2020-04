Nasdaq rinde homenaje a Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV

Nasdaq rindió un homenaje este jueves a Jaime Ruiz Sacristán, quien fuera presidente de la Bolsa Méxicana de Valores (BMV) y que falleció el pasado domingo a causa del coronavirus Covid-19.

La famosa pantalla gigante de Nasdaq, ubicada en Time Square en Nueva York, proyectó una foto en memoria de Ruiz Sacristán.

Nasdaq expresses our deepest sympathies to the colleagues, family and friends of Jaime Ruiz Sacristan, Chairman of the Board, Bolsa Mexicana de Valores, who passed away Sunday evening. pic.twitter.com/YNVIGFshyV — Nasdaq (@Nasdaq) April 16, 2020

“Nasdaq expresa nuestras más sinceras condolencias a los colegas, familiares y amigos de Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Junta de la Bolsa Mexicana de Valores, quien falleció el domingo por la tarde”, publicó la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos.

Ruiz Sacristán falleció luego de un mes de haber sido diagnosticado como positivo a Covid-19, esto tras su regreso a un viaje a Vail, Colorado.

